根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，《Roblox》以近2200万次下载，位列12月全球移动游戏下载榜榜首。巴西是该游戏第一大市场，贡献了14%的下载量；其次是美国和墨西哥市场，分别占12.3%和6.2%。12月初，该游戏与阿迪达斯品牌联动上线，玩家可以在游戏内穿上经典阿迪达斯套装。同时，越来越多西方家长将Roblox充值卡做为孩子的圣诞礼物。这种社会风潮使得圣诞节成为该游戏近年来收入和下载量最高的时段，并在本期创下新的纪录。

Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》)以近2100万次下载位列榜单第2名。印度是该游戏第一大市场，贡献了27.4%的下载量；印度尼西亚市场以11.3%的下载量排名第2，排名第3的巴西市场占9.8%。在12月，一系列内容更新的强势组合助力该游戏下载量环比上涨17%，包括Clash Squad Ranked Season 22新赛季、充满节日氛围的冬境地图、令人瞩目的兰博基尼车皮肤，以及全新的月度Booyah Pass。

排名前五的另外3款游戏依次为Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》、Hungry Studio《Block Blast!》和Supercent《Outlets Rush》。

2023年12月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为44.6亿次，环比增长11.5%。印度市场以7.32亿次下载排名第1，占全球总下载量的16.4%。巴西市场以8.4%的下载量排名第2，第3名是美国市场，占8.1%。

本期两款新游，NETFLIX 《GTA: San Andreas – NETFLIX》和腾讯《元梦之星》凭借强势的表现跻身下载量增长榜前三。《GTA San Andreas – NETFLIX》 巧妙借助《GTA 6》预告片的热度，连续8天位列美国iPhone手游下载榜榜首，并在12月基本稳居前5名，再次验证了影视作品和手游联动的号召力。得益于强大的宣发阵容，以及《王者荣耀》、《蜡笔小新》等品牌联动，12月腾讯《元梦之星》在中国iOS市场获得约650万次下载，同时挺进全球手游下载量和收入增长榜。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。