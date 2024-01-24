Sonos与Yeelight 易来联合宣布，Yeelight 易来成为首个正式通过 「Works with Sonos」认证的中国品牌，双方将倾力合作打造新一代智能声光生态，为用户带来智能、便捷的声光体验，以智慧互联生活体验打造沉浸式家居场景。

「Works with Sonos」是Sonos在全球开展的一项认证计划，与全球主流的智能家居品牌实现无缝连接，让更多智能家居设备与Sonos产品和海量音乐服务智能连接，随处播放用户喜爱的歌曲、播客和电台，为用户提供一体化的智能家居体验。Yeelight 易来成为首个正式通过 「Works with Sonos」认证的中国品牌，标志着该项目在中国的正式落地，Sonos计划与更多中国品牌实现联动，为中国用户带来更加智能的声音体验。

声音是环境氛围打造的重要元素，Yeelight 易来完成「Works with Sonos」认证，实现了照明与音乐的深度融合。一方面，用户在Yeelight 易来系统里即可轻松管理喜爱音乐，更可设定智能情景预设，不论是清晨的音乐唤醒，还是灯光闪烁的音乐派对，都可在Yeelight 易来产品中智能联动，进一步拓展Yeelight 易来构建的“智能声光”生态。另一方面，Sonos用户也可选择Yeelight易来产品，实现更加智能化、场景化的生活空间。

作为全球智能音响的领导品牌，Sonos基于无线的产品理念和生态，在智能化时代全面提速。得益于Sonos开放的接口和软件系统，「Works with Sonos」项目在全球已经与包括Lutron、Schneider、ABB等在内的多个智能品牌完成认证。Sonos与Yeelight易来完成「Works with Sonos」认证，以及未来与更多中国智能品牌认证的逐步完成，更将为中国用户带来更加智能化的声音体验，并携手认证伙伴，以个性化、智能化的解决方案，为包括家居、商业等不同空间带来智能声音体验。