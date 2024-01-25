欧盟《数字市场法案》（DMA）即将于 3 月生效，该法案旨在打破苹果对 iOS 应用的垄断控制，其中最重要的一条规定就是强制苹果允许用户在 iPhone 上侧载应用，即绕过 App Store 安装应用。

然而，苹果如何落实这一规定细节却扑朔迷离。华尔街日报声称独家获得了相关内幕消息，称苹果虽然允许侧载应用，但仍计划对侧载应用收取费用并进行审核，意图继续把控应用生态和收取“保护费”。

目前还不清楚收费标准是否会像 App 内购买一样按收入分成，还是另有标准。在美国，苹果要求开发者在 App Store 之外提供外部支付链接时支付 27% 的佣金，令不少开发者原本想借此逃脱 App Store 的 30% 抽成计划落空。

如何审核侧载应用更是个令人困惑的问题。如果华尔街日报的消息属实，那么这与最初 DMA 设想的减少反竞争限制的初衷背道而驰。苹果仍能掌控 iPhone 上的软件生态并从每个应用中获利，只不过换了个收费方式。

从技术角度看，苹果在很大程度上可以为所欲为，但其政策是否能令立法者满意还有待观察。DMA 对“守门人”公司的合规要求相对模糊，预计 3 月之后，欧盟委员会将进一步提出细则和加强执法，苹果想要长期维持其封闭控制权恐非易事。

值得一提的是，在美国，Epic Games 正在就苹果要求外部支付链接支付 27% 佣金的规定进行上诉，这也可能会对苹果在全球的政策调整产生影响。

预计苹果将在近期正式发布 iOS 17.4，该版本将包含适用于欧洲的侧载功能。