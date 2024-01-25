根据Canalys发布的报告，2023年第四季度，由于厂商充分利用节日旺季的强劲需求，推动印度智能手机市场同比大幅反弹20%，出货量达3890万部。三星保持绝对领先地位，市场份额为 20%，出货量为760万部。小米依旧表现强劲，以720万部的出货量，跻身第二。vivo以700万部的出货量稳居第三。realme和OPPO（不含一加）分别以450万部和370万部的出货量跻身前五。尽管厂商在大部分时间面临库存挑战、通货膨胀以及需求波动，但得益于消费者信心的提升，以及市场在年底表现出的韧性。2023年，印度智能手机市场整体保持稳定，总出货量为1.486亿部，略微下降2%。

Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示，“2023年，对主流零售空间的不断投资不仅对厂商有益，还使整体市场得以稳定。第四季度，小米和realme等品牌在线下的出货份额创下新高。小米调整其出货矩阵，平衡了线下和线上渠道出货，但线下渠道出货达历史最高的季度。其Redmi 12 5G和最近推出的Redmi 13C系列在线下渠道均贡献超过一百万台的出货量。同样，realme也通过平衡出货渠道，Narzo系列由电商推动，而其余产品组合继续由线下渠道主导。对于厂商而言，若想进一巩固高端市场的地位，获得更多高端市场的份额，厂商应不断增强其渠道合作伙伴的信心。”

Chaurasia继续表示， “由于便捷的融资方案，零售商激励计划以及可支配收入的增加，高端市场表现出强劲增长。由于11月份的排灯节，苹果有机会在节日促销期间推出最新的iPhone 15系列，在第四季度贡献了超过50%的出货量。此外，线上销售期间对iPhone 14和iPhone 13的折扣，促使苹果在印度的出货量创历史纪录，市场份额达7%。同样，三星为其高端Galaxy S23系列设定了激进的零售目标，以推动高端市场的增长。除此之外，三星推出的最新Galaxy S23 FE，并且通过吸引人的银行返现带动出货量的增长。”

Chaurasia补充道：“进入 2024 年的‘大选年’后，消费市场的各项指标均有所改善，通胀受到控制，利率稳定，并且有迹象表明，将有一个稳定的政府掌权。” Canalys预计，在价格合理的5G手机和疫情期更换周期的推动下，2024年印度智能手机市场将实现中个位数增长。但厂商将面临的最大挑战将是如何应对不断上涨的材料成本。