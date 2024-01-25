全球PC行业2023年第四季度迎来出货量收缩周期拐点，该季度的出货量降幅为0.2%。

PC OEM厂商排名没有变化；2023年底补货势头疲软。

AI PC是刚刚结束的2024年国际消费电子展(CES)的重要议题，也是2024年PC行业的焦点。

AI PC和企业PC的换机周期将主要支撑2024年的出货量增长，预计同比增幅为5%。

根据Counterpoint Research发表的最新数据，截至2023年第四季度，全球PC市场出货量同比下降0.2%，是自2022年第一季度以来连续第八次录得同比出货量下降。年末节假购物季未能刺激出货量出现实质性回升，而OEM和ODM的出货增长势头有望在2024年上半年恢复。

由于企业和消费者需求低迷，截止整个2023年，全球PC市场的整体出货量同比下降14%。此外，尽管有多款产品在下半年发布，但大部分到2024年才开始出货，这也使2023年的出货势头有所减弱。另一方面，PC库存水平已回归正常并接近健康水平，这为即将推出的新产品铺平了道路。

第四季度出货表现好坏参半；2023年出现另一个出货修正周期

由于需求疲软和库存消化拖累了整个市场的出货表现，PC OEM厂商排名在整个2023年保持不变。不过，得益于北美市场的出货量回升和库存补充势头升温，头部PC厂商仍有不同程度的增长，例如，联想和惠普在2023年第四季度的出货量都录得接近中等个位数的同比增幅。受企业需求低迷的影响，戴尔的出货量同比下降9%，而苹果公司仍保持稳健，该季度的出货量同比增长2%。

就整个2023年而言，联想和惠普分别以24%和21%的市场份额继续领跑市场。而由于北美市场的库存补充势头回暖，惠普在这一年的出货量仅同比下降5%，保持相对稳健。戴尔占据16%的市场份额，但企业需求低迷导致其出货量下滑20%。苹果公司2023年的出货量也下降了14%，但市场份额仍保持在9%左右。

AI PC势必将成为2024年PC行业的主要推动力

我们认为，随着英特尔和AMD纷纷提出针对下一代AI PC（Meteor Lake和Hawk Point）的自研CPU解决方案，AI PC将成为2024年人们关注的焦点。PC厂商也继续面向不同消费市场，推出支持AI功能／平台服务的新AI PC产品。CES结束后，PC厂商将会推出更多AI PC产品，但我们预计换机主周期将从2024年下半年开始。预计到2025年，AI笔记本电脑的渗透率有望达到50%，并且除了主CPU和GPU外，PC上至少还会搭载一个NPU或AI加速器（AI引擎）。

AI PC的渗透率将在未来几年持续攀升

2023年的企业支出放缓和去库存进程将带动PC厂商的库存补充需求，并成为企业PC市场的推动力。另一方面，高通为其Arm PC配备基于Nuvia的骁龙X Elite解决方案，将在整个2024年带来新的推动力，这可能标志着继苹果公司成功推出M系列Macbook之后，Arm PC行业将迎来又一里程碑。