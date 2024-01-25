据 Euronews 报道，欧盟委员会计划明年发表一份适用于全欧盟的战略文件，以确保在整个欧洲大陆推动 AI 机器人及技术时，各国能够发挥协同作用。

Euronews 披露的一部分欧盟内部会议记录显示，欧盟执行机构将在今年前两个季度与 27 个成员国密切合作，旨在制定一项 AI 驱动的机器人相关战略（”AI-powered” robotics strategy），以确保欧洲在该领域保持“重要”地位。

报道称，这项战略将涵盖机器人开发、应用的各个方面，并将与其他相关的欧盟委员会计划（如职场 AI 倡议、人工智能法案）相衔接。同时，由于当地对机器人的需求不断增加，且机器人主要应用场景为医疗保健、农业食品、物流与制造等行业，因此在机器人的劳动力适应及安全等方面，欧洲正面临挑战。

根据内部专家组会议记录，这项战略将确保机器人的部署和使用负责任、讲道德，同时也关注隐私、网络安全、透明度和责任等方面的风险，并能够采取相应措施。

据此前报道，去年 12 月 9 日欧盟达成了《人工智能法案》（AI Act）的临时协议，这将是该地区对 AI 最全面的监管协议，也是迄今为止同类法案中范围最广、影响最深远的一项。

尽管该立法草案仍需得到欧盟成员国和议会的正式批准，但它标志着欧盟的政策迈出了关键一步：将对机器学习、AI 模型的开发和传播形式作出规定，并对其在教育、就业、医疗保健等领域的应用产生影响。