动点出海获悉，总部位于新加坡的医药科技公司GENETIC Design and Manufacturing Corporation（GDMC）已于近日筹集到了2100万美元A轮融资。

据了解，这笔融资由香港私募机构Celadon Partners领投，新加坡企业发展局旗下投资机构Seeds Capital、NSG Ventures、WI Harper Group参投。根据声明，GDMC计划利用这笔资金加速新技术的研发以及工艺效率的改进。

GDMC成立于2021年，致力于先进治疗药物制造（先进治疗药物/advanced therapy drug指基于基因、组织或细胞的生物药物）。据介绍，GDMC的关注重点是“合作方法”，并以此通过合成生物学技术改进基因药物的设计和开发。该公司表示，这种模式有助于缩短药物的生产时间。

目前，GDMC也对外提供“药物生产组织合作伙伴关系”模式，为包括初创企业在内的公司提供从药物设计、生产、质量保证、以及最终进入市场所需的监管支持等方面的支持。此外，GDMC还致力于开发如定制信使 RNA、质粒 DNA、慢病毒载体等在内的先进治疗方式。

在后续规划方面，GDMC透露，公司正在新加坡建设一座占地15.5万平方英尺（约合1.4万平米）的细胞、基因及核算疗法临床及商业设施。并且GDMC也进一步指出，该设施正在接受预订，预计将于24年至27年间分阶段开放。