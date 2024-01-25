Stellantis的八款新车将于 2026 年底上市，它们都将利用该集团的新 STLA 大型平台。这种多功能设计适用于轿车、跨界车和 SUV，使 Stellantis 能够在同一平台上生产纯电动汽车、内燃机汽车或混合动力汽车。该汽车制造商声称，这种架构将允许最大行驶里程为 500 英里（800 公里），并有可能在 2 秒范围内实现从 0 到 100 公里/小时（62 英里/小时）的加速。

STLA Large 是 Stellantis 计划推出的四个电动汽车平台之一（包括 STLA Small、Medium 和 Frame），其电池组范围为 85 至 118 kWh，采用 400 伏架构。此外，800 伏架构将于稍后推出。

如前所述，内燃机和混合动力车也适用于该平台，Stellantis 表示，它还可以集成前轮驱动、后轮驱动或全轮驱动。简单来说，这个设计看起来是万事通。它是否能证明自己是万能的主宰，还是无主宰，还有待观察。

尽管如此，这是个好消息，因为它将成为即将推出的道奇 Charger 和吉普 Wagoneer S 的基础，道奇 Charger 将取代挑战者肌肉轿跑车，而吉普 Wagoneer S 将成为首款采用该平台推出的汽车。这家底特律汽车制造商本周早些时候公布了有关每辆车的更多信息。此外，Stellantis 表示，从现在到 2026 年，它将再推出六款采用该平台的车辆。这些车辆将包括玛莎拉蒂、克莱斯勒和阿尔法罗密欧的轿车和 SUV。