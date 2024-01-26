今年CES 2024 的绿色交通领域出现了绿许多创新级的应用，覆盖了多个方面的技术，我们盘点了一些值得关注的产品，可以让我们一窥全球的技术进化趋势。

起亚和优步合作开发定制乘车服务

起亚利用CES推出了一系列概念及其超越车辆平台 (PBV) 战略。随着这家汽车制造商与 Uber 签署了一份谅解备忘录，两家公司将在 PBV 的开发和部署方面进行合作，他们看起来已经像是赢家了。交易条款尚未公布，但两家公司将共同努力确定“PBV 模型的最佳规格”。起亚接着表示，这些车辆可以拥有“让司机和网约车用户受益”的技术和服务。

虽然没有什么是一成不变的，但这家汽车制造商暗示了一个独特的后排乘客舱，配有专用的气候和音频控制装置以及交互式后座娱乐系统。这将使优步更具吸引力，因为它们就像乘坐头等舱而不是经济舱。

起亚接着表示，此次合作将创建概念验证、原型和道路行驶模型，“根据使用 Uber平台的司机的需求量身定制”。两家公司还将努力降低拥有成本。作为这项努力的一部分，起亚提出了电池即服务订阅的可能性，这将降低初始购买价格。

Segway-Ninebot的两款电动自行车和卡丁车

Xafari 被设计为一款随身携带的电动自行车，配有一体式重力铸造车架、全悬架和全地形车轮。除了踏板之外，它还配备了 913 瓦时的高能量密度电池，据称其续航里程比竞争对手的自行车多 30%。它可以在短短四个小时内充满电，并为 750W 电机提供动力。

同时，Xyber 具有摩托车级双支架框架，可确保在任何地形下的稳定性。该框架还能够容纳两块电池，容量为 1,440 瓦时，续航里程可达 95 英里。同时，电机可提供 175 Nm（129 lb-ft）的扭矩，只需 2.5 秒即可从 0 加速到 19.8（31.8 km/h）。

如果您想要更小的东西，Segway 还提供 eKickScooter E2 Pro。这是一款折叠踏板车，其 750W 电机使其最高时速可达 15.5 英里/小时（25 公里/小时），续航里程为 16.8 英里（27 公里）。它还配备了一些技术，如牵引力控制、转向信号灯和一个小屏幕，可显示有关您的速度、充电状态等信息。

如果您正在寻求更紧凑的移动性，请考虑 Ninebot S2。它类似于经典的赛格威（或者有些人可能称之为悬浮滑板），有一个位于膝盖之间的中心柱，有助于转向。

现代下一代 e-Corner 系统提供无与伦比的机动性

Mobion以现代 Ioniq 5为基础，采用独特的设计，配有新的保险杠和照明装置。后者可用于向行人和其他驾驶员传达信息。例如，该公司表示，尾灯可以提醒其他道路使用者注意人行横道上有行人，即使他们看不到行人。该概念车还配备了新的地面投影系统，该系统可以“利用 360 度光谱范围内的灯光照亮车辆在地面上的方向”。该系统甚至可以投射人行横道条纹，向行人指示该往哪里走。

虽然灯光很有趣，但该概念的真正目的是展示下一代e-Corner系统。现代摩比斯没有透露细节，但该系统将电动机与转向、制动和悬架功能结合在一起。这使得每个轮子能够独立于其他轮子运行。

还值得注意的是，车轮可以旋转，这使得概念车可以旋转以及对角和侧向行驶。该模型还可以进行 360 度旋转。该概念车配备了两个位于前灯附近的短距离激光雷达传感器。它们由一个显然安装在前仪表板上的长距离激光雷达传感器连接起来。现代摩比斯表示，“事实证明，这种配置对于横向移动和有效识别附近物体特别有价值，尤其是在对角变换车道等操作期间。”

土耳其Togg T10F 电动轿车

T10F 是一款追随T10X 跨界车脚步的电动快背轿车。它采用带有镀铬装饰的全封闭式格栅，其设计类似于郁金香花瓣。格栅两侧是细长的 LED 头灯，位于回旋镖形状的日间行车灯上方。我们还可以看到一个大型中央进气口以及三角形气幕。再往后看，有数字后视镜、齐平的门把手和明显的肩线。还可以看到对比鲜明的黑色车顶以及带有细长灯条的曲线形后端。

内饰无疑是高科技的，因为它配备了 12.3 英寸数字仪表板和巨大的 29 英寸宽屏信息娱乐系统。它们旁边还有一个较低的 8 英寸显示屏，似乎专注于温度控制和电话联系人。Togg没有透露太多关于驾驶室的信息，但该公司确认 T10F 将是他们第一款配备加热方向盘的车辆。除此之外，我们还可以看到旋转移位器、触摸控制以及似乎是无线智能手机充电器的东西。后备箱可容纳 17.7 立方英尺（500 升）的行李，但通过折叠后排座椅可将行李箱扩大至 47.7 立方英尺（1,350 升）。

在性能方面，入门级车型配备后置电机，可产生 215 马力（160 千瓦/218 马力）和 258 磅英尺（350 牛米）的扭矩。此设置将使汽车能够在 7.2 秒内完成 0-62 英里/小时（0-100 公里/小时）加速。

大陆集团的全新面部识别技术，可以解锁、启动汽车

面部识别技术是科技领域的热门新功能，许多在手机上阅读本文的人已经使用它来解锁屏幕（诚然，取得了不同程度的成功）。大陆集团现在计划利用相同的技术来解锁和启动您的汽车。

该公司建议该技术可以安装在车辆内部和外部。除了启动车辆之外，信息娱乐系统中的面部识别还可以用于简化电动汽车充电器等方面的数字支付。

大陆集团表示，其面部识别技术不仅仅是一款精美的摄像头，它还与去年在消费电子展 (CES)上首次展示的另一项创新技术——隐藏式摄像头相结合。

这家德国跨国汽车零部件制造商开发了一种摄像头，可以安装在信息娱乐屏幕后面并透过它进行观察。这意味着车辆设计师不必改变其内饰即可使用这项技术，并且摄像头无论如何都会集成到驾驶员所看到的内容中。