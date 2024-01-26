在亚利桑那州 AMP-1 生产工厂举行的庆祝二期工程开业的剪彩仪式上，Lucid Motors首席执行官彼得·罗林森 (Peter Rawlinson) 简短地调侃了该汽车制造商正在开发的第三款车型——一款中型电动汽车，将作为直接竞争对手推出特斯拉 Model 3 和 Model Y。

亚利桑那州卡萨格兰德是 Lucid Motor 的 AMP-1 生产工厂所在地，该工厂现在是这家美国汽车制造商四阶段扩张计划的第二阶段。自从两年前 Air 生产开始期间我们上次参观以来，AMP-1 的面积已从约 800,000 平方英尺扩大到超过 380 万平方英尺。

第二阶段将生产 Lucid 的第二款旗舰电动汽车——Gravity SUV，还包括一台冲压机和第二个车身车间，并提供足够的空间在内部安装供应链存储和动力总成，而不是在路上建造它们并将零件用卡车运过来。

Rawlinson 证实了之前的说法，即第三个 Lucid 车型正在开发中，并且以其开发形式实际存在。这将是一款中型电动汽车，也是该公司首款具有大众市场吸引力的车型。更好的是，Lucid 首席执行官重申，这款新型电动汽车将直接与特斯拉竞争——更具体地说，是 Model 3 轿车和 Model Y 跨界车。