微软本周将在动视暴雪和 Xbox 部门裁员 1900 人。此次裁员主要涉及动视暴雪，但部分 Xbox 和 ZeniMax 的员工也将受到影响。

据报道，此次裁员人数约占微软游戏部门总人数 8%，该部门拥有约 22000 名员。

微软上一次宣布大规模裁员是在一年前，受影响员工达 10000 人。该公司将于下周公布 2024 财年第二季度财报，其中将首次包括收购动视暴雪所带来的影响。

微软 Xbox 游戏工作室负责人 Matt Booty 在给员工的备忘录中表示：“今天的裁员影响了暴雪内部多个团队，包括开发团队、共享服务部门和公司职能部门。作为战略调整的一部分，暴雪将终止其正在开发的生存游戏项目，并将部分参与该项目的员工转移到正在早期开发的几个具有前景的新项目中。”

虽然从未公布过具体名称，但这款 2022 年宣布的未命名的生存游戏仍颇受关注。一方面，它是暴雪自 2016 年推出《守望先锋》以来首个全新原创 IP；另一方面，它也反映出暴雪试图摆脱对《暗黑破坏神》、《魔兽争霸》、《守望先锋》和《星际争霸》等经典系列的过度依赖，开拓新的发展方向。

目前尚不清楚这款生存游戏被砍的原因，也无法得知被分流的团队成员将具体负责哪些新项目。但可以肯定的是，暴雪正面临着内部架构的调整和战略的转变，未来将会走向何方，仍需拭目以待。

Booty 在宣布裁员的同时还确认，暴雪总裁 Mike Ybarra 和首席设计官 Allen Adham 将离职。