苹果本周早些时候宣布，Vision Pro 头显首发包含 Apple TV +、Disney+、HBO Max 等流媒体应用，但从头到尾都未提及 Netflix。

这家流媒体服务巨头压根没打算为苹果 Vision Pro 开发原生应用，甚至也不打算让用户在 Apple Vision Pro 上运行 iPad 应用。

Netflix 发言人告诉马克·古尔曼（Mark Gurman）：“我们的会员在 Vision Pro 头显上，可以通过 Safari 等网络浏览器来观看流媒体内容，就像他们在 Mac 上享受 Netflix 一样。”

在接受 Stratechery 的本·汤普森（Ben Thompson）采访时，Netflix 联席首席执行官格雷格·彼得斯（Greg Peters）再次强调了这一点。

彼得斯回复内容大致翻译如下：