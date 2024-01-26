苹果本周早些时候宣布，Vision Pro 头显首发包含 Apple TV +、Disney+、HBO Max 等流媒体应用，但从头到尾都未提及 Netflix。
这家流媒体服务巨头压根没打算为苹果 Vision Pro 开发原生应用，甚至也不打算让用户在 Apple Vision Pro 上运行 iPad 应用。
Netflix 发言人告诉马克·古尔曼（Mark Gurman）：“我们的会员在 Vision Pro 头显上，可以通过 Safari 等网络浏览器来观看流媒体内容，就像他们在 Mac 上享受 Netflix 一样。”
在接受 Stratechery 的本·汤普森（Ben Thompson）采访时，Netflix 联席首席执行官格雷格·彼得斯（Greg Peters）再次强调了这一点。
彼得斯回复内容大致翻译如下：
我们并非不愿意或不想在 Vision Pro 上推出原生 Netflix 应用，而是从设备普遍性的角度，针对新平台开发应用我们要保持谨慎态度。
在任何特定设备上集成应用程序的成本是多少，对我们所服务的会员有什么好处？我们必须小心谨慎，确保不在没有真正回报的地方投资，我想说的是，我们将拭目以待 Vision Pro 的发展。
当然，我们一直在与苹果公司讨论，试图解决这个问题，但现在，该设备的规模太小，与我们的大多数成员并没有特别大的关系。