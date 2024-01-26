特斯拉 CEO 埃隆·马斯克在最近的财报电话会议上表示，公司计划在 2025 年出货首批人形机器人 Optimus。目前，Optimus 的实用性仍然是特斯拉需要克服的最大障碍。

马斯克表示：“严格来说，特斯拉可能已经是世界上最大的机器人制造商，只不过我们的机器人是四轮的。Optimus 是拥有手臂和双腿的人形机器人，也是目前世界上最先进的人形机器人之一。我们很有信心在明年出货一定数量的 Optimus，但正如我所说，这是一款全新的产品。”

去年 12 月，特斯拉发布视频更新了 Optimus 的进展，展示了第二代原型机器人。该原型设计焕新，包括更接近人类的双手动作和更轻盈的重量。第二代 Optimus 还通过定制的驱动器和传感器升级了颈部和手臂，行走速度也比之前快了 30%，部分原因是其减轻了 10 公斤的重量。

然而，Optimus 能做什么仍然是一个悬而未决的问题。一位特斯拉高管在财报电话会议上指出：“正如我们之前讨论过的，最大的挑战在于让它真正做一些有用的事情。目前，它可以四处走动，也可以完成一些任务，但实用性仍然是一个瓶颈。”

马斯克则认为，Optimus 已经可以完成一些有用的任务。特斯拉高管同意了马斯克的观点，但同时也指出，要想售出百万台 Optimus，还需要进一步提升其实用性。

特斯拉此前展示了 Optimus 执行一些未来可能派上用场的任务，比如搬运物品和折叠衣物。然而，该公司也承认，Optimus 目前还无法自主折叠衣物。因此，Optimus 要想真正为社会做出贡献，仍需进一步完善。