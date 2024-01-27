斯巴鲁公布了增强型 2024 款斯巴鲁 Solterra 全电动 SUV 的定价，该 SUV 具有多项新功能，可提高舒适性、驾驶员安全性和多功能性，而所有这些都比上一年没有提高价格。2024款Subaru Solterra有 Premium、Limited 和 Touring 三种配置。

Solterra 的高容量锂离子电池组具有充足的日常使用范围，并改进了快速充电功能。今年推出的新款 2024 Solterra 可以在短短 35 分钟内将电池电量从 10% 补充到 80%，充电状态指示器会显示补充到 80% 或 100% 的预计时间。得益于升级的电池调节系统，2024 Solterra 在低于冰点的温度下充电速度明显快于其前身，在某些条件下最多可加快 80 分钟。凭借数千个可用的公共充电站和直流快速充电，现在离家为 Solterra 充电变得更快、更容易。在家里，Solterra 提供经济实惠的 1 级或 2 级充电兼容性。

2024 年 Solterra 首次推出了其他斯巴鲁车辆尚未配备的全新 Subaru EyeSight 高级驾驶辅助功能。今年新增的 Solterra 可以在车道上以高达 25 英里/小时的速度行驶，只需驾驶员监督，包括走走停停的交通。2024 Solterra 还可以通过激活转向信号来根据命令改变车道，并且增加的前交叉交通警报功能可以通过提醒驾驶员潜在的碰撞，使驶入十字路口更加安全。此外，盲点监视器、带行人警告的后置摄像头检测、带车道追踪和路标辅助的动态雷达巡航控制，以及新添加的 DriverFocus 分心缓解系统，都有助于确保驾驶员和乘客的道路安全。

为了更加方便，Solterra 配备了 12.3 英寸高分辨率触摸屏，用于信息娱乐，并兼容无线 Apple CarPlay 和 Android Auto。2024 Solterra 包括五个 USB 充电点：一个用于前座乘客的 USB-A 和两个 USB-C 连接，以及两个用于后座乘客的 USB-C 充电点。Solterra Limited 和 Touring 车型配备无线手机充电器。