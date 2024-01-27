在氢燃料电池系统商业化的关键时刻，通用汽车和本田宣布其 50-50 合资生产工厂FCSM开始生产 。FCSM是第一家生产燃料电池的大型制造合资企业。

FCSM于 2017 年 1 月在密歇根州布朗斯敦成立，联合投资 8500 万美元。这座占地 70,000 平方英尺的工厂已经创造了 80 个就业岗位。FCSM 构建的世界一流的氢能解决方案将被两家公司用于各种产品应用和商业投资。本田和通用汽车的工程师于 2013 年开始共同开发下一代燃料电池系统。除了提高燃料电池系统性能外，通用汽车和本田还合作，通过使用耐腐蚀材料和改进低温运行，将耐用性比 2019 款本田 Clarity 燃料电池提高了一倍。

两家公司还共同致力于通过利用规模经济、推进电池设计、简化辅助辅助设备、利用共同采购以及减少昂贵的贵金属的使用来降低开发和制造成本。通过此次合作，与 2019 款本田 Clarity 燃料电池的燃料电池系统成本相比，新燃料电池系统的制造成本将降低三分之一。

FCSM 还做出了巨大努力，以确保最高水平的质量，同时提高制造生产力。该合资企业采用了许多同类首创的自动化膜电极组装生产和燃料电池堆组装方法。

FCSM 整合了通用汽车和本田的工程团队以及两家公司的相关知识产权和专业知识，以创建经济实惠、商业上可行的氢燃料电池系统，用于各种零排放推进和能源管理应用。