意大利豪华汽车制造商玛莎拉蒂正在推动可持续的长期盈利增长计划，重点关注品牌和产品的持续发展。玛莎拉蒂系列100%在意大利设计、开发和制造，服务于全球70多个国家，出口率高达86%；摩德纳仍然是三叉戟之家的心脏，该公司在 Viale Ciro Menotti 历史悠久的工厂中已有 80 多年的历史。

作为一个致力于性能、创新、设计、品质、技术和奢华的品牌，玛莎拉蒂正在以雄心勃勃的战略书写豪华出行的未来，并正在制定针对电气化的全面产品计划，以反映客户的愿望。

玛莎拉蒂是Stellantis旗下唯一的豪华品牌，自 2021 年开始实现积极的财务复苏后，目前正在制定强大的商业模式，将自己规划为电动未来，通过保持产量和利润率来增强其在豪华车领域的领先地位符合其独特的品牌定位。

玛莎拉蒂比以往任何时候都更加相信未来的电动出行，目前正在各个领域进行组织，以转变其竞争力并超越新奢侈品消费者的需求。这家总部位于摩德纳的公司已经踏上了新电动时代的征程，推出了首批两款纯电动汽车：GranTurismo Folgore和Grecale Folgore（Folgore 代表玛莎拉蒂全电动系列），这两款车已在意大利和意大利上市。欧盟市场。GranTurismo Folgore 是该品牌的真正标志，提供源于电动方程式的尖端技术解决方案。玛莎拉蒂凭借赛车运动的基因和纯粹竞争的精神，成为第一个参加电动方程式比赛的意大利品牌，截至2023 年。

玛莎拉蒂 GranCabrio Folgore 将于今年推出，紧随其 ICE 燃油版本之后不久。电动化之路将继续，2025 年推出新款 MC20 Folgore，2027 年推出全新大型 E-UV 纯电动汽车，2028 年推出下一代 Quattroporte BEV。