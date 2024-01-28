科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.01.22-2024.01.28）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在通过产品/服务或者投资出海东南亚日益成为一种常态的时候，对东南亚来说，从这里“出海”到其他地区可能也正在重现着这一同样的剧本。

本周早些时候，有消息指出，马来西亚主权财富基金国库控股（Khazanah Nasional Bhd——马来西亚政府旗下的战略投资控股公司，由该国财政部持有100%的股权）对印度廉价连锁酒店品牌Oyo表示出了投资意向，并计划领投这一轮高达4亿美元的融资。

尽管本次融资谈判仍在进行中、并且KNB仍有可能放弃这一计划，从近段时间KNB在印度创投界的动向来看，无论此次对Oyo的投资是否能够最终达成，这个来自东南亚的投资机构的南亚“出海”期望显然不会由此止步。事实上，在Oyo之外，早在去年4月份时KNB就对印度物流品牌Xpressbees提供了4000万美元融资（从中获取了该公司4%的股权）。而到了上周，KNB又向印度快餐连锁品牌Wow! Momos注资进4200万美元。根据统计，截至今年1月1日，KNB的总投资笔数为26笔。

基于近年来印度创投领域的爆发热潮，不难发现促使这两个地区在投融资方面展开更多联系的因素也会是这一方面的体现。但如果从更大层面上来看，这种走向却也是一种早已注定的结果。

目前，马来西亚是印度在东盟地区的第三大贸易伙伴，印度也是马来西亚在广义东南亚地区最大的贸易伙伴——2021年期间，马来西亚对印度的出口总额为114亿美元。而到了2022年，这一数字则增长到124.2亿美元。体现在更具体的层面，有数据指出，在印度，有近70家马来西亚公司（包括合资企业）于此开展业务。另一方面，马来西亚也已吸引到了超过150家印度公司的驻足。

而不仅仅只是马来西亚，得益于相对较近的地理位置和交叉的文化环境，随着印度和东南亚两大新兴市场的崭露头角，二者之间所散发的吸引力也正在不断随之强化。在这样的背景下，在不断收获中美出海探索者期待的同时，有观点指出，东南亚所面对的科创十字路口也正在呈现出第三个选项——或者说正在迎来第三种重叠。当然，在通往数字十年的过程中，随着东南亚日益交出自身的答卷，这些也都将成为其中的一段注脚。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

产业&动态

“越南小腾讯”VNG暂时放弃美国上市计划：动点出海获悉，越南互联网巨头VNG Group已于近日向美国证券交易委员会提交了一份声明。根据声明，VNG已撤回其在美国的IPO申请。此外，VNG也在声明中表示，公司目前已决定不再进行（IPO）发行注册，并计划在未来提供一份新的注册声明。

VNG并未透露其IPO撤销原因，并且也没有透露新声明的时间规划。不过有消息指出，VNG本次的举动是因为公司无法在限定期限完成注册因而选择退出。不过，该消息人士也补充道，VNG也将会在今后继续探索上市机会。

奇瑞（马来西亚）与Carsome就车辆以旧换新及培训工作展开合作：据悉，奇瑞（马来西亚）已于近期同东南亚综合汽车电商平台Carsome就车辆的以旧换新及培训工作展开了合作，并从中签署了两份谅解备忘录。其中，就以旧换新而言，在选择这一选项后，客户可以让Carsome在其所喜欢的地点进行车辆检查，而后，Carsome将立即提供以旧换新车辆的价格——一旦报价被接受，客户就可以在领取奇瑞新车之前或同时交出旧车。另一方面，培训合作将旨在增强奇瑞代理网络人员的软技能，而这将包括机动车辆检查、在职培训、工作实习以及营销等方面的内容。

马来西亚与阿联酋签署合作协议，在当地建设数据中心：据报道，马来西亚与阿联酋两国已于近期签署了一份谅解备忘录，并将从中就建设数据中心展开合作。据了解，该潜在项目的预计容量将达到500兆瓦。目前，阿联酋为马来西亚在中东的第二大贸易伙伴，而马来西亚则是阿联酋在东盟地区进行出口和转口的主要参与者。

Tokopedia等公司正于东南亚试点运行大语言模型：据多家外媒报道，包括印尼电商平台Tokopedia以及新加坡IT巨头NCS等在内的多家东南亚公司正于该地区内试点运行新加坡的国家级人工智能大语言模型项目。据悉，该项目名为Sea-Lion/海狮（Southeast Asian Languages in One Network），并将被训练成能够理解并生成包含该地区多种语言和文化的输出结果。同时，据透露，Sea-Lion的使用案例目前包括电商、法律、IT 和客户服务等场景。

投融资

财务自动化平台Bluesheets获得600万美元融资：Bluesheets成立于2020年，主要致力于通过人工智能技术驱动的自动化工作流程服务帮助企业处理财务数据，应对其在财务数据整合、对账和处理方面遇到的效率低下问题。根据Bluesheets网站介绍，其服务已在全球范围内得到超1万家公司的使用，处理的数据点超1000万。此外，Bluesheets也强调，其服务已同包括Slack、Google Drive 、Azure等100多个平台相集成。

马来西亚国库控股正在洽谈领投Oyo的4亿美元融资：据知情人士透露，马来西亚主权财富基金国库控股（Khazanah Nasional Bhd）正在讨论领投连锁酒店品牌Oyo的4亿美元融资。知情人士称，Oyo希望寻求资金以用于业务扩张和削减债务。不过，该人士也强调，这一谈判仍在进行中，国库控股仍可以决定取消投资。并且，yo也在与其他投资者就融资事宜进行谈判。目前，两家机构均为对此置评。

新加坡ABC Impact在新投资者的支持下完成第二只基金的首轮募资：亚洲影响力私募股权公司ABC Impact宣布，其第二只影响力基金ABC Impact Fund II成功完成了首轮封闭。该基金于2023年8月启动，目前已获得新的投资者，特别是一个东南亚主权财富基金的支持。该公司还获得了包括淡马锡信托(Temasek Trust)、淡马锡(Temasek)、狮诚控股(SeaTown Holdings)和丰树产业(Mapletree Investments)在内的现有合作伙伴的支持。目前，Fund II的管理资产(AUM)规模超过5.5亿美元，预计最终关账在2024年完成。

AC Ventures为第五支基金募资2.1亿美元：总部位于印尼的风投机构AC Ventures（ACV）日前宣布，其第五支投资基金ACV Capital V L.P.（ACV Fund V）已达成最终收盘，并从中共计募集到了2.1亿美元融资。据悉，该基金的主要投资者包括IFC以及一些来自美国、中东和北亚的著名金融机构。根据声明，该基金中有超50%的承诺来自其回归投资者、由机构资本提供的部分也超过了90%。值得一提的是，ACV已经开始通过Fund V对包括当地两轮电动车制造商MAKA Motors及农业科技公司Koltiva等在内的初创公司进行了投资。

药物制造商GDMC获得2100万美元融资：GDMC成立于2021年，致力于先进治疗药物制造（先进治疗药物/advanced therapy drug指基于基因、组织或细胞的生物药物）。据介绍，GDMC的关注重点是“合作方法”，并以此通过合成生物学技术改进基因药物的设计和开发。该公司表示，这种模式有助于缩短药物的生产时间。

访谈

AIGC热潮下，移动营销领域的24年剧本将如何书写？：据不完全统计，仅在去年前8个月期间，我国全网AIGC讨论量就已达到超313万条。而体现在具体层面，无论是国内互联网巨头的大模型的纷纷面世还是各大行业对于这一技术的热切拥抱，在AIGC的加持下，人工智能技术正在更加广泛地融入到社会之中，并为人们带来更大的想象空间。

作为互联网领域中的重要环节之一，由AIGC所书写的颠覆剧本不可避免地也正于移动营销领域中悄然发生。AppsFlyer大中华区总经理王玮博士在日前举行的媒体沟通会上表示，在一些初级的设计师岗位，AIGC已经在某种程度上取代了一些纯体力劳动的工作。

PubMatic王宗博：应用内广告热潮下，出海游戏发行商将迎来收益新机遇：随着东南亚日益成为出海企业的重要选项，他们所能深入触及到的市场生态也正随之更加复杂。其中，就广告营销方式而言，数字广告供应链科技公司PubMatic在一份报告中指出，现阶段，尽管有超过一半的受调研品牌广告主预算已经流动到了移动游戏的应用内广告，在新加坡，选择了这一方式人员会高达77%。作为对比，在距其地理位置不远的老牌出海地区日本与韩国，游戏内广告策略的采用率占比则分别为15%和64%。这时，面对这种更加差异化的市场写照，广告主/品牌方往往也就需要进行更加区别化的应对策略。