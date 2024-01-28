保时捷花费了大量时间和精力为2024 年 Macan EV的推出做好准备 ，这并不奇怪。保时捷的首款电动汽车Taycan面向的是电动汽车技术的早期采用者，而 Macan EV 将纯电池驱动的保时捷带入了主流。而且赌注是巨大的。

内燃机 (ICE) Macan 最初于 2013 年推出，第二代改款车型于 2018 年上市，第三代车型于 2021 年上市，从 2015 年到 2022 年，内燃机 (ICE) Macan 每年都是保时捷最畅销的车型全球销量已超过 800,000 辆，而且势头没有放缓的迹象：2023 年全球销量略高于 87,000 辆，与 2022 年持平。最重要的是，80% 的 Macan 买家是保时捷品牌的新用户。所有这一切，再加上电池供电版本是我们所承诺的最受期待的电动汽车之一，意味着保时捷不能让这款零排放 Macan 出错。

性能是保时捷的一个关键属性，Macan EV 看起来很符合品牌形象。推出的两个版本中的入门级型号 Macan 4 售价 78,800 美元，拥有 402 马力和 479 英尺磅的扭矩，足以在 4.9 秒内将其从零加速到 60 英里/小时，最高时速可达 136 英里/小时。顶级 Macan Turbo 的起价为 105,300 美元，拥有 630 马力和 833 英尺磅的扭矩，从零加速到 60 英里/小时只需 3.1 秒，最高时速可达 161 英里/小时。

两款 Macan 电动汽车均为全轮驱动，前轴和后轴均配有电动机。在正常操作下，100% 的驱动力从后电动机（两者中功率较大的一个）发送至后轮。然而，动力传动系的控制系统可以立即使原本被动的前电动机投入运行，并根据牵引力以及四种驱动模式（正常、运动、运动+和越野—已选择。前置电动机还用于在制动时回收高达 240 kW 的能量。后电机配有碳化硅逆变器以提高性能。

这些电动机连接到 800 伏电气架构中，并由重 1,260 磅、可用容量为 95 kWh 的模块化棱柱形电池供电。该电池安装在地板下，并通过玻璃纤维复合材料防滑板保护其免受底部损坏，由​​ 12 个模块组成，每个模块有 15 个串联的棱柱形电池，并且其外壳中有一个冷却板。使用 350 kW 充电器，电池可在 22 分钟内从 10% 的充电状态充电至 80%。不过，使用快速充电器只需 4 分钟即可增加 60 英里的续航里程。该电池组还可以在低速充电器上像两个独立的 400 伏电池组一样工作，以缩短充电时间。

Macan EV 建立在保时捷和奥迪联合开发的全新、高度灵活的高级电动平台 (PPE) 基础之上。虽然 Macan EV 注定是 PPE 平台上最小的车辆之一，但其轴距为 113.9 英寸，比 ICE 版本长 3.4 英寸。然而，整体长度仅增加了 2.3 英寸，这意味着 Macan EV 的比例略有不同，后排座椅更宽敞，行李箱容量更大。尽管需要将电池封装在地板下，但车辆整体高度仅增加了一英寸。

两款 Macan EV 车型均标配高度可调空气悬架和保时捷主动悬架管理系统 (PASM)，配备新型双阀减震器，可单独控制压缩和回弹阻尼率，以确保不同驱动程序中阻尼特性的更广泛分离。标准行驶高度为 7.1 英寸，但选择“运动+”会将其降低至 5.9 英寸，而越野模式会将其升高至 8.7 英寸。

后轮转向可供选择。该系统可在低速时将后轮沿与前轮相反的方向转动多达 5 度，从而在城市交通中提供 36.4 英尺的转弯圈。当车速超过 50 英里/小时时，系统会切换到同相转向，以获得更好的高速稳定性。配备后轮转向的 Macan EV 还配备了前转向架，速度比标准产品快 15%。Turbo 还配备了电子控制后差速器，以提高牵引力和操控性。

精心开发的主动和被动空气动力系统包括自适应后扰流板、前进气口上的主动冷却风门以及全密封车身底部的柔性盖。此外，前照灯模块和前保险杠下方的气帘优化了气流。所有这些考虑因素导致风阻系数达到 0.25，这对于SUV来说是令人印象深刻的。

单速变速箱允许电动机与车轮分离，以实现节能滑行或升空减速，大致相当于带有自动变速箱的内燃机车。结合优化的空气动力学设计，两款 Macan EV 车型在充电之间可行驶的距离方面应跻身同级领先者之列，尽管保时捷尚未发布两款车型的任何续航里程数据。

重新设计的内饰展示了保时捷最新的信息娱乐技术。方向盘后面是一个 12.6 英寸独立式曲面屏幕，带有可定制的仪表板显示屏。保时捷驾驶体验还首次包括采用增强现实技术的平视显示器。导航箭头等虚拟元素在视觉上无缝地集成到现实世界中。该图像在 10 米的距离处向驾驶员显示，相当于 87 英寸显示屏的尺寸。

仪表板中央是一个 10.9 英寸高清触摸屏，驾驶员可以在上面放置自己喜欢的应用程序以便快速访问，就像使用智能手机一样。前座乘客可以选择配备 10.9 英寸屏幕，即使在汽车行驶时也可用于浏览媒体应用程序或流式传输视频，因为该屏幕上的特殊薄膜可防止内容被司机看到影响驾驶。