首先，一点点的前言。我本身会主要关注东南亚地区的科技动向，那么下面内容里面提到的一些公司或者动态也就可能会让有些不关注这个方向的读者感到陌生。但说回来，尽管我的个人视角有限，回顾这过去的一年时间，依然也有很多发生在东南亚之外的事情给了我深刻的印象，甚至有些也影响到了我对这个地区的一些看法。而这些事情可能发生在国内，也可能是为我们所熟知的一些国际热点。所以也就是说，或者简单点来说，在我看来，东南亚并不只是我和这个地区2023的全部。

01 今年最让你震撼的企业是？

OpenAI，没有之一。无论是从一位网民还是内容工作者的角度来看，由ChatGPT在一年所引发的生成式人工智能热潮在我日常中的出现频次都太高了，而我也逐渐接受并且开始主动去使用这类的工具来帮助我提升工作效率（先声明，目前也就2篇内容是通过AIGC的方式产出的，且均有标记注明）。接下来，非常期待这类技术能给我带来更多惊喜。

02 最让你感到意外的企业是？

VinFast（越南新能源车企）。意外的点在于它竟然交出来车了。这里也要再多提一下这家企业之前的事情。在22年下半年的时候（这家企业成立于17年，直到21年才对外公布从燃油车转型到电动车制造领域），我会经常看到关于它即将在当年圣诞节交车（首批订单）的新闻或者相关动态。但在一拖再拖之下，它的交付到了23年年初也一直没有下文，直到3月份开始交付了首批45辆汽车——虽然不多，但也算是交了出来，并且也在后续陆续交了更多。

在这之前，我对它一直抱有质疑，毕竟造车的新闻已经看了够多了，实际能否交出来，对这家年轻的车企来说很难让我相信。要知道它的售价对标的是特斯拉，并且首要目标市场也是北美。再加上业界也一直对它有“越南特斯拉”的称号，这些光环和一而再再而三的延期加在一起很难不让人觉得VinFast交付之前的连番动态像极了“下周回国”那位的剧本。但VinFast好歹交出来了，这就是另一段故事了。

03 哪位业内人士/企业家/创业者在今年最让你印象深刻？

Sam Altman。没别的，在今年的ChatGPT和OpenAI宫斗热潮之前，因为我会略微关注特摄剧，所以“奥特曼”会比较特指圆谷的奥特曼系列特摄剧。但之后呢，Altman五花八门的中文译名——奥特曼、阿尔特曼、奥尔特曼，每次看到这个名称出现在一些新闻标题里面的时候，我多少会有一些不淡定……希望他能有一个确切的中译名吧？

04 最让你印象深刻的海外事件是？

TikTok的印尼电商业务风波（具体经过也许可以参考我的这篇文章？）。深刻的点在于，作为一家企业，TikTok眼下所能影响到的地方显然超出了我们对一家常规企业的认知。但另一方面，从企业出海或者以一家海外企业在异国发展的层面上来看，与以前单纯的把产品和服务带到海外市场相比，这其中有一些东西已经发生了深刻改变。

这里我说的可能太过于抽象。然而在我看来，如果一家初创公司不断褪去这一称号，逐渐成为能够为业内所关注、甚至影响行业发展的存在时，有时，它所呈现和承载的一些事情也会逐渐超脱既有的外界观察角度，让一些观察者显得渺小了许多。这时，单纯从对错或者好坏的角度来解读这些事情也就变得相对更复杂了。站在内容从业者的角度上来看，这会让我感到一股无形的压力（“压力”在这里会是一种中性的词语）。

05 如果让你向大家推荐关注一件今年重量级业内动向，你会选择？

东南亚各国之间以及东南亚和其他区域之间（包含中国，尤其是以银联为代表的支付平台）的跨境支付互联互通。更具体来说，这件动向是由23年中的一系列具体事件所构成（这里需简单再说明一下这种联通的主要场景：跨境支付和跨境汇款）。

在疫情之前，东南亚各国之间每年都会有大量互相旅游和出行的群体。而随着疫情影响的逐渐褪去，这些动向也开始再度恢复。如果从这一点来看，这种支付上的便捷会进一步促进这些跨境行为中的交易活动，毕竟几乎每个东南亚国家都会有自己的二维码支付平台，如果一个账号/一部手机能够通扫，相信也会有更多人会去发起这种交易行为（跨境汇款会主要针对东南亚的海外务工劳工群体，这里就不用再过多赘述了）。

不过，继续从我本人的视角来看的话，我推荐大家关注这件事情的点更在于这种更加一体化的进程所能带来怎样的影响。当我们提到东南亚的时候，并不难发现这个地区却也是由众多国家所组成的，它们的发展轨迹和发展进程都有着自己不同的特点。而面对东南亚整体70%的银行服务不足（underbanking）群体，这种更加无界的跨境支付无疑也会推动该地区金融领域的完善发展。这时，当人们参与到这种活动中时，应该也会更多的把这个星罗棋布支离破碎的区域当成是一个相对的整体吧？

06 你在今年接触最多的业内热词是？

融资寒冬。直观点来说的话，热心的读者可能会发现我在过去一年中写的融资报道跟前两年相比少了很多（我的手不那么累了。

07哪个词语/哪句话最能概括你对今年你所关注领域的看法？

“回归合理区间”，针对的是东南亚地区的科技创投领域。

这是我在过去一年中从聚焦东南亚的投资者口中听到的最多的一句话。大的背景是21年和22年上半年东南亚创投界所经历的种种破历史记录的热潮。作为另一半的对比就是我在上个问题中提到的东南亚现阶段正在经历的“融资寒冬”——从22年下半年就有这种说法了。我不认为这是一种找补式的表述。尽管这是一个“被低估的地区”，前几年的那种表现也并不像是一种能够长期延续的状况。而在东南亚“数字十年”的路上，它才刚刚走完三分之一的路程。

08 明年你最期待的产品/企业/技术/行业是？

电动车/EV行业（包含两轮和四轮）。

一方面来自于东南亚想要成为电动车区域中心的野望。另一方面，这个地区也正承载着如我国的EV（制造工厂建设和汽车出口）出海热潮。所以明年应该会是更加双向奔赴的一年吧。

09 你认为AI能够威胁人类自身么？

会。谈谈这里我对威胁的理解：即产生有害的影响。对我来说，AI目前可能特指GenAI类的内容，而让我产生这种念头的主要场景是越累越多的AI声音（不局限于骚扰电话和视频内容朗读）、AI内容——比如变得更常见的人工智能生产的文章，通常看上去洋洋洒洒一大片，但实际上不知所云甚至观点也是错的、以及身边有不少人拿着AI助手的回答来和我讨论某些问题。这一点上我不是说AI回答的就是错的，但精确性上，AI产生的内容很容易给人误导，就是那种看上去说的有理有据，但实际上我也不好确定这是不是瞎编。当然，写到这里，我突然也意识到，AI本质上也只是一种工具，它会发挥出怎么样的价值也得看使用它的人抱着什么样的出发点。我所担忧的这些点在GenAI之前也会存在，虽然在此之后是可能会变得更多、更难以分辨了。

总之说回来，在还没有更具体的监管和指导政策落地前，我认为这个热词在给外界带来更多遐想空间和开发价值的同时，也会产生不可忽视的负面影响。至于抢占工作岗位之类的担忧，我觉得这点不是我一个人能够去探讨的问题，至少对我的工作来说短期内它还不具备这种可能。