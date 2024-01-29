01 今年最让你震撼的企业是？

显然是比亚迪。这家公司从一个时代走向了另一个时代。比亚迪经过了卧薪尝胆的前期积累，在中国电动汽车销量靠前的四家车企中，比亚迪以1557项专利申请成为了纯电动汽车相关专利申请最多的车企。凭借着此前在电池领域积累的技术和相关专利，再加上不断拓展的产品品类，全年销售3024417辆，同比增长61.9%。凭借这一亮眼数据，比亚迪不仅完成了自己年初定下年销300万辆的目标，一举夺得中国汽车年度销冠，也捧得全球新能源汽车销冠，300万辆也创下了中国汽车年销量最高纪录。

02 最让你感到意外的企业是？

最让我感到意外的企业是华为。在苹果 15 系列上市之前，华为提前发布了新的Mate 60 系列并进行销售，尤其是在前期芯片打压的前提下。此外，华为在汽车市场也进行了强力的产品布局，对其它车企也带来了极大的竞争压力。

03 哪位企业家在今年最让你印象深刻？

让我印象深刻的企业家是OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼（Sam Altman）。他领导带来的产品开创了一个新的人工智能时代。由 OpenAI 推出的新型人工智能聊天机器人 ChatGPT 横空出世，通过连接大量的语料库来训练模型，做 到与真正人类几乎无异的聊天场景进行交流。未来随着智能客服、教育、医疗、搜索引擎等应 用领域不断落地，ChatGPT 将与各行业应用结合后，更多付 费商业模式即将落地。

04 最让你印象深刻的海外事件是？

今年让我印象最深的海外事件是英伟达股价不断突破历史新高。这也是整个行业对于其将要在人工智能领域发挥重要作用的认可。在人工智能热潮中，英伟达（Nvidia）成了最大赢家，市值破了万亿。ChatGPT的突然流行，引发了全球大科技公司和初创公司之间的人工智能军备竞赛，这些公司急于获得英伟达公司的产品H100，Jensen Huang 称其是 “世界上第一个为生成式人工智能设计的计算机（芯片）”。

05 如果让你向大家推荐关注一件今年重量级业内动向，你会选择？

我想选择的重量级业内动向是微软在人工领域的布局。人工智能有了微软的参与，再加上其利用 Windows 和 PC 生态链的整合，使得人工智能能够渗透到最终用户，带来极大的软硬件生态革新。

06 你在今年接触最多的业内热词是？

最热门的毫无疑问是 AI。这个词已经冲击到各个行业，几乎每个行业都在利用 AI 来做创新和突破，可以预见在接下去的几年，依然会是这个趋势。

07 哪个词语/哪句话最能概括你对今年你所关注领域的看法？

可以用百花齐放，百家争鸣来形容。无论是 AI 领域，还是新能源汽车领域，消费电子领域，有了 AI 和相关芯片的软硬件协同，这个世界的变化变得更加快速和多样化。

08 明年你最期待的产品/企业/技术/行业是？

明年我最期待的是消费电子，个人数码产品的人工智能融合；MR/AR 领域的突破；新能源车领域的技术创新；智能驾驶领域的技术完善。这里面包括海内外的领军企业。当然，明年的马斯克带领的几家公司的动作也值得关注，因为他总能带来一些不守成规的突破和创新。

09 你认为AI能够威胁人类自身么？

就技术本身来说，AI 在善意地使用下，肯定会大幅度改善人类的工作和生活。但技术也可能被坏人所利用，我们所要做的就是防范。在大的趋势下，AI 不会威胁到人类，只会帮助人类进入到一个新的发展时代，解决更多的矛盾。