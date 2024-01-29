据彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果正计划为其移动操作系统 iOS 18 带来重大升级，iOS 18 有望成为 iPhone 历史上“最重磅（Biggest）”的软件更新。

古尔曼在最新一期 Power On 时事通讯的问答环节中表示，iOS 18 在苹果内部被视为公司历史上最重要的 iOS 更新之一，甚至可能没有之一。他透露，未来将会分享更多关于 iOS 18 特性更新的细节，但我们已知以下两个新功能可能会包含在更新中。

RCS 消息支持

2023 年 11 月，苹果宣布将于 2024 年晚些时候在 iPhone 信息应用中支持跨平台消息标准 RCS。因此，RCS 支持很可能成为 iOS 18 的一项重要功能。

RCS 支持将带来以下改进：

更高分辨率的图片和视频

语音信息

正在输入提示

已读回执

iPhone 和 Android 设备之间的 Wi-Fi 消息传递

改进的群聊功能，包括 iPhone 用户可以退出包含 Android 用户的对话

与 SMS 相比，更强的加密

这些现代功能对于使用蓝色气泡的 iPhone 对 iPhone 通信已经通过 iMessage 实现，许多功能也出现在第三方消息应用程序中，例如 WhatsApp 和 Telegram。而 RCS 的加入，将把这些特性扩展到 Messages 应用中的绿色气泡对话，消弭 iOS 与 Android 之间的信息体验鸿沟。

更智能的 Siri

古尔曼预计 iOS 18 将采用生成式 AI 技术，显著提升 Siri 和 Messages 应用程序在问答和自动补全句子方面的能力。他还表示，苹果也探索了将生成式 AI 功能应用于其平台其他应用，包括 Apple Music、Pages、Keynote 和 Xcode。

The Information 报道称，苹果计划将大型语言模型融入 Siri，让用户能够自动执行复杂任务，这一功能将与快捷指令应用进行更深度的整合。报道称，该功能预计将在 2024 年发布的 iPhone 软件更新中出现，很可能就是 iOS 18。

生成式 AI 技术在 2022 年 OpenAI 发布 ChatGPT 后风靡一时，谷歌和微软去年也发布了类似的聊天机器人，更多公司涌入这一领域。这些聊天机器人都经过大型语言模型训练，可以像人类一样进行回应。