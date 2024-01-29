01 今年最让你震撼的企业是？

华为。在被美国制裁三年多的时间里，华为消费者业务受挫，而当 Mate60 Pro在8月31日悄然上线后，一度引发热潮。重新采用自研芯片的华为，被引以为一定程度上打破美国技术封锁，展现中国科技的实力和韧性的标志。

02 最让你感到意外的企业是？

苹果。iPhone 作为手机行业风向标，2023 年整体升级幅度小，乏善可陈。而且2023年成为iPad历史上首次没有新产品发布的一年。苹果在2010年首次推出iPad后，每年都有新的迭代产品发布，但2023年却成为例外。

03 哪位企业家在今年最让你印象深刻？

雷军。11月29日，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军以个人名义，向母校武汉大学捐赠13亿元人民币，这是全国高校收到的最大一笔校友个人现金捐赠。他认为基础学科过去这些年在大学里相对弱势，因此他捐赠这笔钱用以支持数理化文史哲六大学科基础研究、计算机领域科技创新和大学生培养。

04 最让你印象深刻的海外事件是？

11月，OpenAI 首席执行官Sam Altman被董事会闪电解雇，经过一系列周旋，在短暂加入微软后，最终回归并重新掌权。在这之中，OpenAI 前首席科学家Ilya与Altman的最大分歧，在于Ilya认为OpenAI应该放慢商业化步伐，更专注于AI产品的可解释性、安全性；与之相对，Altman和前总裁Greg则秉持技术乐观主义，倾向于积极推动AI模型跑通商业化路径并进行新一轮融资。

05 如果让你向大家推荐关注一件今年重量级业内动向，你会选择？

9月，华为宣布鸿蒙原生应用全面启动。据了解，下一代鸿蒙系统HarmonyOS NEXT系统底座全线自研，砍掉传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。这种全新的设计理念减少了40%的冗余代码，将彻底摆脱安卓“套皮”。同时，通过专注于鸿蒙原生的开发，华为可以扩大鸿蒙系统影响力，提高相关技术和生态的自主可控水平。

06 你在今年接触最多的业内热词是？

大模型。随着深度学习和大数据等技术的快速发展，大模型的训练和应用取得了重大突破。大模型具有更强的泛化能力和更高的性能，在语音识别、自然语言处理、计算机视觉等领域展现出了卓越的能力，业界普遍认为其在许多商业场景中具有巨大的应用潜力。

07 哪个词语/哪句话最能概括你对今年你所关注领域的看法？

“求变”。消费电子市场正经历着前所未有的变革，各种新兴技术和产品不断涌现，人工智能为手机、智能家居等领域的硬件产品带来了新的气象，为消费者提供了更多选择和更好的体验。同时，市场竞争也日趋激烈，厂商需要与时俱进，以满足消费者的需求。

08 明年你最期待的产品/企业/技术/行业是？

AI Agent。AI Agent将连接其他服务并解决实际问题，使人与AI的互动更为深入，而不是做简单的输入输出交互。比如，成熟的AI Agent可以使软件生产大幅降低成本。微软创始人比尔·盖茨则表示：“谁能主宰个人助理Agent，那才是大事。因为你将永远不去搜索网站，不去生产力网站，不去亚马逊。”

09 你认为AI能够威胁人类自身么？

AI 是一把双刃剑，我的答案是暂时不会。AI创造了更多的机会和可能性，将重塑全球商业、科技、教育等领域。另外，随着AI在决策和执行方面的能力不断提升，可能会出现一些不可预测和不可控制的情况。此外，AI的普及和应用也可能导致人类过度依赖技术，从而削弱人类的某些基本技能和判断力。