预计中国市场将于2024年录得自2018年以来首次低个位数同比增长。

2023年第四季度，中国智能手机销量同比增长6.6%，为两年多来首次实现季度增长。

苹果占据榜首，小米和华为紧随其后。

苹果第四季度销量同比下降9.0%，而华为销量在其5G芯片的推动下增长了71.1%。

第三季度至第四季度，小米和荣耀均保持着强劲增长。

2023年，中国智能手机销量同比下降1.4%，而2022年同比下降13.9%。

根据Counterpoint的手机销量月度报告，2023年第四季度，中国智能手机销量触底回升，同比增长6.6%，为在连续10个季度同比下降后首次实现季度同比增长。华为凭借自研5G芯片回归市场，继续吸引消费者，而小米和荣耀保持着两位数的强劲增长。

苹果销量同比下降9.0%，但仍以20.2%的市场份额保住了第一的位置，小米(16%)和荣耀(15.2%)紧随其后。

然而，中国智能手机销量按年计仍同比下降1.4%，而2022年同比下降13.9%。苹果排名第一，占据17.9%的份额，vivo (16.9%)和OPPO (16.2%)紧随其后。

在谈及市场动态时，副总监 Ethan Qi 表示：“2023年第四季度实现同比增长得益于多个因素。市场于2022年第四季度处于低位，使同比比较更有利。此外，华为新手机搭载自研5G芯片，在一定程度上推动了2023年第四季度的复苏。”

在谈及手机品牌厂商表现时，研究分析师Archie Zhang 表示：“华为的麒麟芯片是推动品牌增长的主要因素。小米和荣耀同样采取了积极策略（包括营销和分销策略），以提升销量。小米Mi 14系列、荣耀X50系列和荣耀100推动各自品牌实现强劲增长。”

2023年第四季度，苹果面临着来自华为的激烈竞争。此外，iPhone 15系列目前表现偏弱，上半年iPhone14强劲表现也似乎对此有所预示。截至目前，OPPO和vivo似乎尚未从现阶段的复苏中受益。

展望2024年，Counterpoint Research预计中国智能手机市场将实现低个位数同比增长，历时五年后再次恢复增长。华为于2023年第四季度末推出搭载5G麒麟芯片的中端机型Nova 12系列，预计将会继续吸引忠实用户。苹果在1月采取降价措施，以利用经济复苏的机会，抵消来自当地手机品牌厂商的压力。预计中国手机品牌厂商也将专注于生成式人工智能、折叠屏等创新外形因素以及先进的成像技术，以提升销量并扩大用户基础。