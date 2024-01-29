data.ai 发布了 2023 年 12 月全球突破游戏排行，以下为详细内容：

2023 年 12 月的排行榜展示了重量级 IP 与 Netflix 作为游戏发行商强强联合的巨大影响力。Grand Theft Auto Trilogy （侠盗猎车手）在下载量增速榜中位列榜首。随着下载量增速排行榜和支出增速排行榜出现显著变动，不同国家/地区的用户偏好显示出差异。为了基于相同的比较周期提供最新数据，我们将以 4 周为时间单位分析月度表现。

2023 年 12 月 14 日，Netflix Games 通过 App Store 和 Google Play 在全球范围内推出了热门电子游戏系列 Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition，在仅仅两周多的时间里，其累计下载量就已接近 2200 万次。该三部曲经过重制，针对移动游戏玩法与画质进行了优化，是该知名游戏系列中的三款热门作品，且全部跃居下载量增速榜的前十名。这三款游戏分别将背景设定在洛杉矶、迈阿密和纽约，以流行文化中对犯罪故事的经典描绘为灵感，展示了玩家熟悉的开放世界玩法。移动版本的受欢迎程度也与主机版本的销售数量相吻合：

GTA: San Andreas 在全球下载量增速榜中位居第二。自推出以来，这款游戏的全球下载量已达到约 1360 万。其下载足迹覆盖全球，包括美国、巴西、墨西哥、印度和英国。事实上，在此期间，这款游戏在 6 个市场（美国、加拿大、智利、尼加拉瓜、毛里求斯和文莱）的下载量排行榜上名列前茅。

GTA: Vice City 在全球下载量增速榜中排名第六，其全球下载量达到了 460 万。

GTA III 在仅仅两周多的时间里就获得了 370 万次下载，在以四周为周期的下载量增速榜中位居第十。和其他两款游戏不同，巴西玩家下载这款游戏的次数超过了美国玩家，贡献了最多的下载量。

模拟超休闲游戏 Outlets Rush 在下载量增速榜中排名第一，并在全球游戏下载量排行榜中位居第五，与上个周期相比，上升了 526 个名次。这款游戏来自总部位于韩国的发行商Supercent。2023 年全球下载量排名前 100 超休闲游戏所属发行商中，只有两家发行商的总部位于韩国。塞浦路斯、美国、越南、法国和日本是超休闲游戏的五大生产国，这五国的作品占全球下载量的 67%。虽然该游戏自 6 月起就在部分市场开放下载，但直到 2023 年 9 月才在全球范围内推出，因此表现出 3 个月后下载量激增的情况。其累计下载量已超过 2000 万次，Google Play 用户下载该游戏的次数是 iOS 用户的两倍。

长期以来备受人们喜爱的作品——策略游戏 Clash of Clans 在全球用户支出增速榜中跃升了 13 位，荣登榜首。这要得益于“Town Hall 16”更新的发布，该更新包含受自然主题启发的更新设计元素和可玩单位，以及大量对规则平衡性的改进，提高了玩家参与度，推动了应用内购买宝石的需求。在其诞生的第 11 年里，它出色地展示了自己的变现能力：全球用户在这款游戏中的支出已突破 103 亿美元。取得此等业绩的游戏总共只有四款，其他三款依次是 Candy Crush Saga 、Honor of Kings（王者荣耀）和 Monster Strike。在用户支出方面，美国玩家领跑，紧随其后的分别是德国、英国、日本和中国玩家。这款游戏拥有一套复杂巧妙的变现策略。我们发现了新手包、捆绑包、消耗品、货币、时间计时加速道具、限时优惠和皮肤外观等内购付费项目。

此外，这款游戏的人气极高，迄今为止，其下载量已达 9.43 亿，即将突破 10 亿大关。截至今日，只有另外 7 款游戏达到了 10 亿下载量的门槛： Subway Surfers 、Candy Crush Saga、 Free Fire 、Temple Run 2、My Talking Tom、8 Ball Pool 和 Hill Climb Racing 。

另外两款用户支出增长排名显著的游戏还包括团队战斗RPG手游 Black Clover M 以及放置RPG手游 菇勇者传说 。两款游戏最热门市场分别为美国与台湾地区。

2023 年 12 月，Subway Surfers 迄今为止的下载量已达到 24.6 亿次，接近 25 亿次大关，全球排名第 1 。市场对动作类超休闲游戏 Build A Queen 的需求继续增长（在巴西、印度和俄罗斯尤其明显），截至 2023 年 12 月 30 日，其下载量已达到 4960 万次，接近 5000 万大关。西班牙 Keplerians 的潜行动作游戏 Ice Scream 8: Final Chapter（恐怖冰淇淋 8：终章）是一款于 2023 年 12 月 15 日发布的新作，其下载量仅在 15 天内就超过了 1200 万。该系列最初于 2019 年推出，在以恐怖为主题但又充满卡通风格的环境中，通过独特地融合动作冒险、解谜和潜行机制，吸引了众多玩家。

用户支出排行榜比增速游戏排行榜更为稳定，因为玩家的忠诚度在维持游戏排行稳定方面具有重要作用。尽管本月我们没有看到任何增速榜新星跻身排行榜前 10 名，但我们可以预期，随着变现方式和玩家参与度走上正轨，它们的排名将会不断攀升。

Royal Match 和 Gardenscapes 分别保持了用户支出排行榜第一和第七的位置，这得益于创新的消除玩法以及封装了这些玩法的融合性主题。Royal Match 颠覆了消除类市场，在该月打败了长期以来最受人们喜爱的 Candy Crush Saga ，并在本期获得超 1.6 亿美元营收。