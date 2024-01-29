彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新一期的 Power On 时事通讯中透露，新款 iPad Pro 和 M3 MacBook Air 已在苹果供应链中开始生产，预计将在今年 3 月底正式发布。

Gurman 预测，3 月份苹果将发布多款新品，包括采用 OLED 显示屏的重新设计的 iPad Pro，升级配置的 iPad Air，并增加更大尺寸的 12.9 英寸机型，以及搭载 M3 处理器的新一代 13 英寸和 15 英寸 MacBook Air。

2023 年整年没有推出新的 iPad 硬件后，苹果将在 2024 年对整个 iPad 产品线进行更新。今年 3 月，将率先迎来新的 iPad Pro 和 iPad Air。

Gurman 此前曾报道，新款 iPad Pro 将搭配新的配件，例如带铝合金底座的妙控键盘。iOS 17.4 测试版中的代码也暗示，新款 iPad Pro 将采用类似第十代 iPad 的横向前置摄像头。

但 2024 年 iPad 系列最大的亮点无疑是显示技术的升级，首次采用 OLED 面板。这将带来更丰富色彩、更高对比度和更省电的屏幕，从而延长电池续航时间。

此外，苹果还将推出一款更大尺寸的 iPad Air，让 12.9 英寸 iPad 的尺寸以更亲民的价格进入更多用户手中。

M3 MacBook Air 系列预计变化较小，外观设计保持不变，但内部将搭载去年年底首次亮相于 14 英寸 MacBook Pro 的最新 M3 芯片。由于 15 英寸机型的生产延迟，M2 版本的两款笔记本上市时间相差一年，但这次 13 英寸和 15 英寸型号将同时升级至 M3 芯片。