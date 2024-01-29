01 今年最让你震撼的企业是？

比亚迪去年销量超过300万辆，继续保持中国最大电动汽车制造商的地位。尽管竞争激烈，但年增长率也远高于行业平均水平，在可预见的未来，这家巨头仍将继续保持领先地位。

02 最让你感到意外的企业是？

华为的电动汽车销量强劲回升令所有人感到惊讶，这家科技巨头在 2023 年最后三个月与制造合作伙伴赛力斯交付了超过 56,000 辆问界品牌电动汽车。正如华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU 董事长、智能终端与智能汽车部件IRB主任余承东所说，公司的适应能力令人惊讶，最终“起死回生”。

03 哪位业内人士/企业家/创业者在今年最让你印象深刻？

余承东可能是中国汽车和科技行业最著名的工作狂之一。我去现场看了他这一年里至少五场新闻发布会，亲眼目睹了他如何让“遥遥领先”这句话成为中国互联网的热门词。

04 最让你印象深刻的海外事件是？

欧盟委员会对中国制造的电动汽车反补贴调查这件事出乎意料，可能对中国崛起的汽车制造商产生深远影响。这与美国的《通货膨胀削减法案》一起，可能预示着针对中国电动汽车的更多监管甚至制裁，并将中国与西方之间的紧张关系推向新高度。

05 如果让你向大家推荐关注一件今年重量级业内动向，你会选择？

了解全球汽车巨头为捍卫市场份额而采取的措施将是很有趣的事情，尤其是在面对中国竞争对手方面。关于大众与小鹏汽车的合作伙伴关系是否有好的创新；丰田是否会改变立场，对电池电动汽车更加开放；以及特斯拉是否最终能够在今年推出完全自动驾驶软件，这些都是令人期待的消息。

06 你在今年接触最多的业内热词是？

“内卷”。这是我从这个巨大但日益拥挤的电动汽车市场中看到的。汽车制造商以极低的价格推出了技术含量高、豪华风格的新车型，但其中一些仍然无法获得满意的销量。毫无疑问，中国是地球上最内卷的市场，一位行业资深人士告诉我，如果你能在这里生存，你就能在世界其他任何地方生存。

07 哪个词语/哪句话最能概括你对今年你所关注领域的看法？

高档。当我们审视中国汽车制造商在过去一年中所做的事情时，这可能是最重要的进展之一。10年前，很难想象一辆中国品牌的汽车能卖到30万人民币以上，但这就是事实。他们还能走多远？

08 明年你最期待的产品/企业/技术/行业是？

我非常期待能够使用自动驾驶功能，使汽车在中国复杂的城市街道上实现自动转向、制动和导航。去年，我体验了几次汽车制造商和自动驾驶汽车公司提供的非常平稳的试乘体验，令人惊叹不已。我期待这项技术在2024年变得更加可靠和实惠，更快地将未来带入现实。

09 你认为AI能够威胁人类自身么？

我有点担心人类可能会失去对人工智能的控制，因为我们看到这项技术在过去一年中取得了前所未有的进步。我希望各国和企业之间能够展开更多关于人工智能监管和透明度的对话与合作。