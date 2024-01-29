Sensor Tower发布了2024 年全球移动应用（非游戏）市场展望，以下为详细内容：

2023年全球非游戏移动应用收入仍稳步增长，达到531亿美元，预计2024年收入达到612亿美元。80款应用年度内购收入超过1亿美元，数量比上年增长23%。本报告将介绍非游戏应用全球下载量与收入趋势，以及不同类别应用下载量与收入的变化情况，同时针对娱乐、AI和电商等热门赛道进行深入分析。

全球非游戏应用收入仍持续攀升

2023年，全球非游戏移动应用下载量基本与2022年持平，但内购收入依旧保持强劲的增长趋势，同比提升15.2%，达到531亿美元。预计2024年全球非游戏应用内购收入涨幅仍超过15%，逼近612亿美元。

80 款应用 2023 年内购收入超过 1 亿美元，数量同比增长 23%

2023年，共有80款非游戏应用进入1亿美元内购收入行列，数量比2022年增长23%。《Snapchat》、《Spotify》、《CapCut》、《PictureThis》、 《GoodNovel》等在应用商店的内购收入增长突出，首次突破1亿美元。

《ReelShort》掀起短剧出海新浪潮

2023年全球娱乐应用内购收入达到2019年的近3倍，超过143亿美元，预计2024年收入逼近170亿美元。

视频仍是整个娱乐赛道的主流趋势，2023年多个网文发行商相继推出短剧应用。随着《Fated to My Forbidden Alpha》等爆款短剧上线，中文在线《ReelShort》收入和下载量迅速攀升，全球移动端收入突破5100万美元，掀起短剧出海新浪潮。

AI 应用迎来爆发式增长

2023年，AI应用迎来爆发式增长，活跃AI应用数量激增160%，超过2000款。与此同时，AI应用年度下载量和内购收入分别上涨60%和70%，超过21亿次和17亿美元。

《Temu》和《SHEIN》超越《Amazon Shopping》成全球下载量最大电商应用

随着出海电商《Temu》的强势崛起和《SHEIN》的稳步增长，整个电商应用赛道下载量再创新高，突破60亿次。其中《Temu》2023年下载量激增23倍，超过3.2亿次，首次超越《Amazon Shopping》，成为全球下载量最大、增长最快的电商应用。