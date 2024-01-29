01 今年最让你震撼的企业是？

OpenAI。OpenAI在2022年底推出ChatGPT，直接导致了随后一年成为生成式人工智能的狂野之年，尽管全球科技公司随后推出了类似ChatGPT的服务，但OpenAI在AI方面的压倒性成功使竞争对手难以跟上其步伐。

02 最让你感到意外的企业是？

阿里巴巴。这家中国电商巨头在过去一年进行了引人注目的组织调整，每一次调整对于内部和公众来说都是一件大事。在新的一年里，阿里巴巴将释放出怎样的能量来应对重组下所面临的行业竞争呢？

03 哪位业内人士/企业家/创业者在今年最让你印象深刻？

TikTok首席执行官周受资。2023年3月，周受资面对了数十名美国议员近五个小时的质询。

04 最让你印象深刻的海外事件是？

OpenAI首席执行官 Sam Altman在董事会突然解雇他之前就一直处于媒体关注的焦点，而这场意外的持续72小时的解雇事件给我的感觉比任何电视剧都更精彩。

05 如果让你向大家推荐关注一件今年重量级业内动向，你会选择？

拼多多的市值超过了阿里巴巴。这一具有里程碑意义的事件表明，在经济不确定的时期提供超低价商品的拼多多正在成为中国电商领域最具挑战性和颠覆性的力量。

06 你在今年接触最多的业内热词是？

人工智能，几乎每个领域，公司都希望借助人工智能的力量重建他们的服务和产品。

07 哪个词语/哪句话最能概括你对今年你所关注领域的看法？

“卷”，在英文语境中可以理解为即使是一些小因素的竞争也已经达到了不健康的程度，例如哪个平台为相同物品提供超低价格、交货时间，或者提供近乎零门槛的售后服务。

08 明年你最期待的产品/企业/技术/行业是？

OpenAI 的 GPT-5。

09 你认为AI能够威胁人类自身么？

目前还没有。如果人类拥有更好的人工智能工具，他们的工作效率可能会显着提高。但未来难以预测。