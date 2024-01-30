亚马逊和 iRobot 日前表示，双方已达成协议，终止此前宣布的收购协议，根据该协议，亚马逊将以 14 亿美元收购 iRobot。iRobot 还宣布，作为重组的一部分，该公司将裁员约 350 人，约占其员工总数的 31%，预计将在 3 月底之前通知大多数受影响的员工。

公告还称，iRobot 联合创始人兼首席执行官 Colin Angle 将卸任 CEO 职务，Angle 于 1990 年与他人共同创立了 iRobot。公司现任执行副总裁兼首席法律官 Glen Weinstein 将担任临时 CEO，董事会前独立董事 Andrew Miller 将接任董事长。iRobot 表示，公司希望通过专注于“最赚钱的客户、地区和渠道”，以恢复盈利能力。

交易破裂意味着亚马逊将向 iRobot 支付 9400 万美元的解约费，大部分资金将用于偿还 iRobot 去年获得的 2 亿美元贷款。iRobot 还公布了 2023 年第四季度初步业绩，预计将报告 2.65 亿至 2.85 亿美元的 GAAP 营业亏损。

该交易此前因在欧盟遭遇监管阻碍而陷入困境。去年 11 月，欧盟委员会表示，该交易有可能限制机器人吸尘器市场的竞争。iRobot 的许多竞争对手也在亚马逊的电商平台上销售产品，监管机构担心亚马逊可能会将竞争对手的机器人吸尘器下架或降低其曝光度，从而限制竞争，“导致产品价格更高、质量更低和创新更少”。

亚马逊原本有时间尝试说服欧盟委员会批准该交易，但据 Politico 报道，在 1 月 10 日的截止日期之前，亚马逊并未提供任何让步。两家公司于 2022 年 8 月首次宣布该交易，并于 2023 年 6 月获得英国竞争监管机构的批准。

近年来，随着全球监管机构加强审查，多笔大型科技收购交易都宣告破裂。Adobe 去年年底在英国和欧盟监管机构的压力下放弃了 200 亿美元收购 Figma 的交易；英伟达在 2022 年初因“重大监管挑战”正式放弃了 400 亿美元收购 Arm 的交易。此外 Meta 也未能收购 Giphy。微软虽然成功收购了动视暴雪，但也是在向英国和欧盟当局做出让步之后才得以实现。

此前，亚马逊在智能家居领域进行收购相对容易。2017 年收购了摄像头和门铃公司 Blink，2018 年收购了家庭安全公司 Ring，2019 年收购了网状路由器公司 Eero。之后，亚马逊保留了这些公司的独立品牌，并继续通过其在线商店销售竞争对手的设备。