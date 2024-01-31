胡润研究院今日发布《2023 胡润世界 500 强》，今年有 48 家公司新进入胡润世界 500 强，其中 OpenAI 以 3620 亿元的价值进入前 300 名。

世界十大最具价值的公司总价值比去年增加 18 万亿元，达到 89 万亿元，占胡润世界 500 强企业总价值的 23%，其中英伟达、Meta、礼来和台积电新进前十，而联合健康集团、强生、埃克森美孚和 Visa 则退出前十。

目前，世界 500 强前十名中只有台积电一家中国企业，其余都来自美国；其中苹果、微软和伯克希尔哈撒韦是今年前十名中仅有的在十年前排在前十名的公司，而且苹果以 19 万亿元价值蝉联世界上最具价值的公司，涨幅达 12%。

除苹果外，微软以 18 万亿元排名第二，以 39% 创下今年最大涨幅；Alphabet 排名第三，增长 18% 至 11 万亿元；亚马逊排名第四，增长 13% 至 10 万亿元；英伟达价值增长两倍多，成为全球第 5 家价值达万亿美元的公司。“五大”总价值 66 万亿元，过去一年增加 15 万亿元。

中国上榜企业方面，今年共有 33 家中国企业进入胡润世界 500 强，相比去年减少了两家，其中前三名为台积电、腾讯和阿里巴巴，价值分别为 37070 亿元、28450 亿元、15710 亿元。注：该榜单只包括非国有企业，因此价值 2.2 万亿元的贵州茅台等国有企业不在榜单之列。

上榜的中国企业中，价值增长最多的是台积电，增长 1.4 万亿元，其次是腾讯，增长 9300 亿元，拼多多增长 6700 亿元。

在非中国的胡润世界 500 强企业中，有 52%（244 家）在中国设有地区总部，其中 63% 在上海，27% 在北京。

胡润还特意提到了埃隆·马斯克的关联公司，其中特斯拉下跌 3 位至第 8 位，价值下降 5% 至 4.6 万亿元；SpaceX 作为美国最大的独角兽公司以 9920 亿元的价值上升 6 位 至第 75 位；Paypal 价值 4050 亿元下跌 42%；OpenAI 最新估值 3620 亿元；X（Twitter）价值下跌 50% 至 1380 亿元直接下榜。