IMF（国际货币基金组织）日前发布最新一期《世界经济展望报告》指出，从中期来看，AI（人工智能）可以提高劳动者的生产率和收入，不过也取决于各国对人工智能潜力的利用。

IMF 表示，相比于新兴市场、发展中经济体，发达经济体可能会更早从 AI 中受益，这主要是因为发达经济体的就业结构更加侧重于认知密集型岗位。

本月中旬，IMF 曾发布报告指出，人类正处于一场技术革命的边缘——这次革命可能会启动生产力、促进全球增长并提高全世界的收入，但它也可能取代部分工作岗位，使贫富差距和不平衡发展加剧。

数据显示，发达经济体中约有 60% 工作可能会受到人工智能影响，其中大约一半的工作会提高生产力，另一半的工作中，AI 会通过执行依靠人力的关键任务来降低劳动需求，导致薪水减少、招聘减少，最极端情况下甚至会导致部分工作消失。

报告分析称，AI 在大多数情况下，可能会加剧各国内部的收入和财富不平等，人们可能会看到收入阶层内部的两极分化：能够利用 AI 工人的生产力和工资会提高，不能利用 AI 的工人则会落后。

据此前报道，IMF 的研究还表明，AI 可以帮助经验不足的工人更快地提高生产率。年轻工人可能更容易利用机会，年长工人可能难以适应。