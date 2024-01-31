新地平线飞机有限公司（纳斯达克股票代码：HOVR）作为地平线飞机公司（“Horizo​​n Aircraft”或“公司”）开展业务，是一家领先的混合动力电动垂直起降（“eVTOL”）飞机开发商，宣布与 JetSetGo（一家为多种任务提供服务的区域航空运营商）签订了意向书（“LOI”）。该意向书允许 JetSetGo 以每架飞机最高 500 万美元的购买价格购买 50 架 Cavorite X7 飞机，总代价为 2.5 亿美元，并且可以选择购买另外 50 架飞机，总代价可能为 5 亿美元。

Horizo​​n 首席执行官布兰登·罗宾逊 (Brandon Robinson) 评论道：“我们对 JetSetGo 的这一承诺感到非常荣幸，JetSetGo 是一家领先的私人航空运营商，其共同愿景是提供更可持续、更高效的按需区域旅行。我们相信，我们的 Cavorite X7 eVTOL 将在印度以及全球其他许多地区可持续且盈利地运营。作为混合动力飞机，无需在整个出行网络中安装昂贵的充电支持设备；它是一款专为具有挑战性的现实世界操作而设计的机器。”

JetSetGo 首席执行官兼联合创始人 Kanika Tekriwal 表示：“我们与 Horizo​​n Aircraft 签订这份协议的决定并非轻率做出的。我们最终决定与一家拥有深厚运营和航空航天技术背景的公司合作，该公司提供的产品将有助于开创可持续航空旅行的新时代，同时为我们的客户提供巨大的价值。此次合作将帮助 JetSetGo 通过利用 Cavorite 平台的多功能性进入新市场并实现盈利，从而在印度实现先进空中交通的愿景。”