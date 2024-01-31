天风国际分析师郭明錤在 Medium 发文称，据最新的供应链调查情况，苹果公司已下调上游关键半导体零组件的 2024 年 iPhone 出货预估至约 2 亿部，同比衰退 15%。他表示，2024 年全球主要手机品牌中，苹果可能是衰退幅度最大者。

详细来看，iPhone 15 系列与新款 iPhone 16 系列的出货量预计分别在今年一、二季度均出现同比 10-15% 的衰退，出现显著衰退的原因是 iPhone 正面临“结构性挑战”，包括如下两方面：

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在过去数周之内，苹果每周出货量均出现同比 30-40% 的衰退，这一趋势预计将延续下去。

郭明錤还谈到了对 iPhone 后续机型的预测，他预计苹果公司最快在 2025 年才会推出“设计改变较大”的 iPhone 新机型、发布更具全面性及更有差异化的生成式 AI 生态或应用。在此之前，上述结构性挑战可能将持续不利于 Apple 的 iPhone 出货动能与生态成长。

据此前报道，外媒 The Information 本月声称苹果正在 iPhone 16 系列中探索引入专门的拍照按钮。该按钮采用机械设计，但表面支持触控，可实现放大 / 缩小焦距。此外，该按钮还可响应压力变化，用户轻按是对焦，重按是快门拍照。