Sensor Tower发布了2023中国手游出海年度盘点，以下为详细内容：

2023年，面对不确定的经济环境和后疫情时代全球手游市场的回调，中国手游厂商通过题材、玩法、美术风格、剧情和运营等全方位的创新，继续开拓海外市场，多款优质出海新游成为行业焦点。

Sensor Tower数据显示，2023年海外手游玩家在App Store和Google Play的总支出为616亿美元，小幅下滑2.7%，与2022年相比有所减缓。

Top 30中国出海手游在App Store和Google Play的总收入为78亿美元，较2022年有所减少，但仍比2019年高出23%。

尽管头部出海手游收入有所回落，但随着全新热门游戏的上线，Top 30出海发行商在海外市场依旧保持稳定的盈利能力，2023年海外总收入达到109亿美元，与2022年持平，占海外市场手游总收入的近18%。

2023年中国手游海外收入榜

2023年4月，米哈游银河冒险RPG新游《崩坏：星穹铁道》登陆全球市场，一经推出便登顶多个市场手游下载榜。随着每月稳定的版本更新，新颖的剧情和精美的角色受到全球不同市场玩家的喜爱，游戏流水屡攀高峰，成为2023年收入增长最高的出海手游，空降出海手游年度收入榜第3名。

来自点点互动的4X策略新游《Whiteout Survival》于2023年2月登陆海外市场，冰雪末日生存题材和模拟、建造、放置、策略等多元的玩法体系，为玩家带来独特的游戏体验，2023年海外收入连续增长，入围出海手游收入榜第7名。

壳木游戏2018年推出的末日题材策略手游《Age of Origins》海外收入连续5年持续增长，2023年再度提升25%，跻身出海手游收入榜第8名。近年来，末日题材手游全球收入持续上涨，为中国手游出海增添新动力。

2023年，像素风放置RPG新游《马赛克英雄》相继在中国台港澳、韩国和日本市场上线，凭借独特的美术风格、本地化运营和福利机制，《马赛克英雄》在日本市场收入增长强劲，贡献了49%的海外收入，入围出海手游收入榜第28名。

2023年中国手游发行商海外收入榜

凭借《崩坏：星穹铁道》在全球市场的亮眼表现，米哈游2023年海外收入提升14%，创历史新高，稳坐出海手游发行商收入冠军。2023年，《原神》仍是米哈游旗下收入最高的手游，《崩坏：星穹铁道》已贡献了近40%的海外总收入。

得益于二次元射击RPG手游《胜利女神：妮姬》在日本等海外市场突出的表现，加上《黎明觉醒：生机》和《合金弹头：觉醒》等海外版的上线，以及《和平精英》稳定的市场表现，2023年腾讯手游海外收入增长13%，蝉联出海手游发行商收入榜亚军。

凭借冰雪末日策略新游《Whiteout Survival》在美国和韩国等海外市场卓越的收入增长，点点互动2023年海外收入达到2022年的近3倍，成为今年出海收入增长最高的手游发行商，排名上升13位，跃居收入榜第5名。

自2022年6月和10月上线以来，柠檬微趣合并手游《Gossip Harbor》和《Seaside Escape》海外收入持续增长。其中，《Gossip Harbor》2023年收入激增4.5倍，带动发行商2023年海外收入增长54%，排名上升9位至收入榜第21名。柠檬微趣2023年海外总收入中，近50%来自美国市场。

此外，壳木游戏、悠星网络、海彼游戏、星合互娱、Mattel163、易幻网络、露珠游戏等发行商2023年海外收入增长同样出色，入围榜单Top 30。

2023年中国手游热门出海市场

美国依然是中国手游出海的最大市场，2023年Top 30出海手游发行商在美国市场吸金近31亿美元，与2022年保持一致。《使命召唤手游》稳居出海美国手游收入榜首，《Whiteout Survival》、《崩坏：星穹铁道》、《MARVEL SNAP》、《Call of Dragons》和《Age of Origins》等5款中国手游进入2023年美国市场手游收入增长榜Top 10。

2023年，Top 30出海手游发行商在日本市场收入超过27亿美元，仅次于美国，但较2022年下滑9%。《原神》蝉联出海日本手游收入冠军，《崩坏：星穹铁道》成为日本市场收入增长最高的手游。

Top 30出海手游发行商2023年在韩国市场收入增长超过15%，逼近10亿美元。《Whiteout Survival》、《崩坏：星穹铁道》和《Devil M》等多款新游跃居韩国市场手游收入增长榜Top 5，《马赛克英雄》、《三国志幻想大陆》、《Call of Dragons》、《Dislyte》等多款手游也推出韩文版，并在当地市场获得突出的收入增长。