总部位于日本的日本 eVTOL 飞机制造商 SkyDrive Inc. 与总部位于印度海得拉巴的全球智能工程和技术解决方案公司 Cyient 宣布，双方已签订一份谅解备忘录 (MoU)，就 eVTOL 进行联合技术合作空中驾驶。

这是 SkyDrive 与印度工程公司的首次也是独特的合作伙伴关系，双方同意在产品开发、工程、制造和数字服务方面开展合作。

SkyDrive 首席执行官 Tomohiro Fukuzawa 表示：“我们很高兴与 Cyient 签署合作伙伴关系，共同开发 eVTOL 的先进技术。Cyient 是印度领先的工程公司之一，在世界各地开展广泛的业务运营，其中包括航空航天业。有 Cyient 作为合作伙伴来创建第一个 eVTOL 技术出版手册将使我们更接近移动革命的未来。”

Cyient 创始人兼董事会成员 BVR Reddy 表示：“印度设计具有巨大潜力，不仅可以为印度乃至全球的城市空中交通 (UAM) 的未来做出贡献。此次合作将使 SkyDrive 能够通过 Cyient 进入印度的人才和技术工程生态系统，并服务于包括印度在内的全球 UAM 市场。这也是我们对社区和环境的承诺，成为为每个人塑造更美好世界的先锋。”

Cyient 执行董事兼首席执行官 Karthikeyan Natarajan 表示：“到 2030 年，城市空中交通 (UAM) 将在全球带来价值 230 亿美元的机遇。我很高兴地宣布，我们是日本领先的 UAM -eVTOL 制造商 SkyDrive 在印度的首个合作伙伴，负责其 eVTOL 的先进技术开发。这种合作伙伴关系证明了我们对自动化未来智能工程的承诺。凭借扩展的可能性，这种合作伙伴关系突显了 Cyient 致力于引领印度城市交通创新的决心。”