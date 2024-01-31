据金融科技公司UnaFinancial日前发布的一份数据预测，到2027年，东南亚的数字经济将占其国内生产总值 (GDP) 的近56%。

UnaFinancial在数据中指出，届时，东南亚数字经济的总增加值（GVA）预计将达到2.35万亿美元，较2022年增长45%。据悉，这一数字相当于东南亚27年预测GDP的55.7%。而作为对比，该占比在22年时为44.8%。

从具体行业领域方面来看，在2027年，数字支付将占据其61.5%的份额。处于遥遥领先的地位。数字商务将从22年的5.6%增长至10.1%。线上媒体和移动应用则会各自达到1.1%和0.9%（二者22年的份额分别为0.9%和0.3%）。

另一方面，在区域层面，该数据预测，到这一年，印尼、马来西亚、越南、新加坡、菲律宾等国的数字经济将占东南亚数字经济总量的97.6%。不过，随着缅甸、老挝、柬埔寨、文莱等国家对于数字经济的适时引入以及其较小的GDP规模，这些地区也可能会呈现出最快的增长速度（数字经济占比）。

数据称，2022年，东南亚数字经济的GVA为近1.6万亿美元——有62.9%的部分为数字支付行业，相当于约1万亿美元的GVA。此外，数据也强调，印尼在其中的所占份额最大，为42.6%（6918亿美元），其次分别为马来西亚（15.6%）、新加坡（13%）、泰国（11.2%）、越南（10.7%）以及菲律宾（5.7%）。