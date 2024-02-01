根据 data.ai 发布的报告，2023 年全球手游用户支出为 1073 亿美元，较去年同比下降 2%。由于全球经济环境的不稳定因素，人们用于游戏的可支配收入受到影响，这意味着游戏公司在运营过程中须保持足够的前瞻性和可持续性，以赢得有限的用户支出。当然，我们依旧能够看到不少游戏公司屹立不倒，长期保持着稳定的营收，而一些新的名字也成功跻身排行前列。

2023 年，全球共 18 家游戏公司年度应用内营收突破 10 亿美元，其中 3 家中国发行商入围，分别是腾讯、米哈游以及网易。腾讯继续以大幅度领先优势蝉联年度游戏公司用户支出排行榜第一，Activision Blizzard 与 Playrix 紧随其后。米哈游凭借原神与 崩坏：星穹铁道两款游戏的全球风靡，较去年排名上升 3 位来到第 4。值得一提的是，凭借 Whiteout Survival 的优异表现，中国手游发行商点点互动于 2023 年迎来收入大幅提升，并成功跻身发行商收入排行前三十。其余位居发行商收入榜前三十的中国发行商母公司还包括三七互娱、莉莉丝以及字节跳动。

下载量表现方面，包括Azur Interactive Games、腾讯、OneSoft、Unity Technologies和SayGames共5家公司累计游戏下载量突破 10 亿大关。除腾讯、OneSoft以外，其余三家公司下载量主要来自超休闲手游玩家，而榜单前十的游戏公司有六家以超休闲游戏作为主要业务。

头部手游发行商中，腾讯拥有最多全球年用户支出超过 1 亿美元的产品（共计 10 款）。其中MOBA手游王者荣耀是全球用户支出排名第 2（中国大陆仅统计 iOS 商店）的产品，仅次于三消游戏 Candy Crush Saga。以色列博彩手游发行商Playtika旗下 6 款手游用户支出突破 1 亿美元，Activision Blizzard、网易、Take Two Interactive以及Netmarble各有 5 款游戏在今年实现该成绩。米哈游的原神、崩坏：星穹铁道以及崩坏 3 年用户支出均破 1 亿美元，其中原神更是与王者荣耀携手跻身年用户支出 10 亿美元俱乐部（2023 年仅 7 款手游达成）。

随着超休闲手游市场的日益饱和与模拟等其他类别市场的冲击，年下载量突破 1 亿的手游数量从 2022 年的 20 款下降至 2023 年的 14 款。Top 10 发行商中，仅 6 款旗下手游完成年下载量突破 1 亿，更侧面反映出手游获客市场的激烈竞争。SYBO发行的跑酷类手游 Subway Surfer 依旧霸占全球下载量第一的位置（第 2、3 名分别为 Free Fire 和 ROBLOX），另外 5 款包括 Miniclip 8 Ball Pool、Supersonic Bridge Race 和 Going Balls、SayGames Race Master 以及Outfit 7 My Talking Tom 2 也均是去年 1 亿下载量俱乐部的老面孔。发行商一方面通过老游戏在新兴市场的继续渗透保持活力，另一方面积极迭代产品矩阵降低用户在公司层面上的流失。