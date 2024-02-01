概要：

创始人 Pete Bitar 和 Carlos Salaff 于 2020 年春季成立了 LEO Flight Corporation，他们相信飞行汽车的技术和设计即将实现巨大飞跃。他们看到已经达到了临界点。紧凑型个人飞行汽车的科幻愿景现在已经触手可及。比塔尔和卡洛斯是实践型建造者，曾与小团队和大公司一起建造、测试和商业化了多种汽车和飞机设计。

LEO Flight 的顾问委员会是一流的，他们与尖端航空航天制造商 Eagle Technologies, LLC 的战略联盟让 LEO Flight 及其合作伙伴拥有创造未来的专业知识充满信心。​LEO Coupe 代表了未来飞行的下一步，以汽车的简单性实现高速、安全和个人旅行。

特色：

VertiStop停车台：是一个紧凑的快速充电平台，可以在现有屋顶、地面停车场快速投入使用，以创建 LEO Coupe 快速充电点。拥有外出时快速充电，适合长途旅行。集成且简单的 VertiStop 装置可为需要保持周围环境整洁的起飞和着陆提供快速充电和吸尘/吸风功能。简单的矩形垫设计，易于安装。

空中的士：LEO Coupe 结构紧凑、安全、 无螺旋桨操作。这些属性可实现直接的上门服务，无需螺旋桨无人机飞机运行所需的大型直升机场和垂直起落场。 快速实现载客，同时减少他们的旅行时间。

户外旅行：LEO Coupe 的紧凑性和无螺旋桨设计创造了一个充满新冒险机会的世界。探索直升机、飞机和汽车无法到达的地方和空间。新的机会和发现比比皆是。

急救人员：在生死攸关的情况下，时间至关重要。 当时间紧迫时，LEO Coupe 的设计可以安全地进入难以到达的空间（汽车或直升机无法到达的空间）。 紧急消防、医疗和警察服务是 LEO Coupe 的理想应用 。

点评：

LEO Coupe 安全、清洁、实用，是世界上最容易实施的空中机动车辆。LEO Coupe 100% 电动，尺寸与汽车相似，不使用危险的螺旋桨或喷气燃料。这使得在狭小空间内安全起飞和着陆成为可能。

VertiStop 快速充电板是利用现有基础设施构建充电网络的实用且可持续的方式。利用现有的锂离子技术，LEO Coupe 飞行喷气式汽车在充电前能够以超过 200 英里/小时的速度巡航一个多小时。LEO Flight 计划于 2025 年进入初始生产阶段，将给可持续交通带来一个新的创新性应用。