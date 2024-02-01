路特斯还有另一款电动跑车即将上市。内部代码为 Type 135，据报道，它的价格只是约 150 万美元的 Evija的一小部分。据Autocar称，这个英国高性能品牌计划于 2025 年推出新车型，2027 年开始销售时售价约为 95,345 美元（75,000 英镑）。

路特斯集团首席商务官迈克·约翰斯通 (Mike Johnstone) 告诉Autocar，“我们需要品牌的靶心，这必须是两座跑车。” “否则，我们只是一个带有莲花徽章的品牌。跑车是我们未来的重要组成部分。”

Type 135 将取代 Lotus 系列中的 Elise 和 Emira。 据Autocar称，这将是一辆两座车，将采用 LEVA（轻型电动汽车架构），该架构最初是为Lotus 和 Alpine 合作推出的现已解散的车型（上面的预告图片） 。据报道，底盘结构比 Emira 轻 37%，但由于电池组较重，最终重量可能会更高。

将提供单电机和双电机动力系统，据报道分别可产生 469 马力和 872 马力。该平台可以适应后轮驱动和全轮驱动布局，Lotus 告诉Autocar，它不想排除添加类似于 Evija 系统的扭矩矢量 AWD 设置的可能性。

虽然这些数字无疑很有效，但实际上比莲花的其他电动汽车要少一些。Emeya 轿车的功率高达 905 马力。Eletre SUV 有603 马力和 905 马力版本。

据报道，其将提供 66.4 千瓦时和 99.6 千瓦时的电池，分别提供约 300 英里和 450 英里的续航里程。莲花计划将电池堆放在驾驶员身后，而不是像许多电动汽车那样将电池放在地板下面。这让乘员坐得更低一些，以获得买家期望从该品牌获得的更传统的跑车体验。

Lotus 将在英国生产 Type 135，这与来自中国的Emeya和Eletre不同。该公司预计每年可在全球销售 10,000 至 15,000 辆跑车。