在第二届标致 e-Lion Day 上，这家法国汽车制造商承诺到 2024 年底提供全系列电动汽车，其中包括 E-408 快背车和 E-5008 SUV。标致还宣布为 E-3008 客户提供 8 年/160,000 公里保修计划，并将 ChatGPT 技术集成到其整个乘用车和 LCV 系列中。

从新车型开始，此次活动的明星无疑是下一代 5008的电动版本，它在今年晚些时候首次亮相之前在官方预告片中首次亮相。虽然这款 SUV 仍然隐藏在织物的面纱下，但我们还是瞥见了其独特的直立尾部和颇具辨识度的 LED 照明标志。

E-5008 将与 E-3008 密切相关，共享相同的 STLA Medium 基础。然而，其更长的车身和更方正的尾部将为三排七座布局和更大的行李箱腾出空间。除了全电动版本外，还将推出采用轻度混合动力系统的内燃机替代车型，与标致家族的其他车型保持一致。

名单上的下一个是标致 E-408，过去曾多次被提及。电动版快背车将比预期更早上市，这符合标致在 2024 年底完善其电动汽车产品线的雄心勃勃的目标。

E-408 和 E-5008 将加入现有的 12 款电动车型阵容，其中包括 9 款乘用车和 3 款轻型商用车。有趣的是，其中也没有提及中型508 和 508 SW，尽管它们去年进行了改款，但尚未接受 EV 处理。如果您想知道未来的扩张，标致首席执行官 Linda Jackson 明确表示，他们不会提供比 E-208 超级迷你更小的电动汽车，从而结束了对现已停产的 108 的潜在继任者的猜测。