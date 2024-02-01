保时捷首款电动 SUV 就在这里。如果您担心将汽油 Macan 换成即将推出的电池供电版本会失去拥有保时捷的所有乐趣，也不必担心。Macan Electric不是普通的电动汽车，它提供了向路人发出戏剧性的合成加速噪音的选项。

保时捷表示，该选项列在Macan Electric 在线配置器的“性能”下，“增强了车辆本身的声音，使其听起来更加情绪化——无论是车外还是车内。” 车主可以使用 Macan 的中央屏幕随意打开和关闭声音。

与当今电动汽车中提供的许多人工推进音轨一样，“保时捷电动运动声音”听起来像是外星飞船和内燃机的混合体。它既是未来派的无人机，又是熟悉的隆隆声。

电动汽车本质上很安静，这使得驾驶电动汽车成为一种非常安静的体验。但这也导致一些公司尝试人工加速声音来填补空白，并吸引可能错过燃气发动机大声、溅射声的戏剧性的购车者。通常，这些声景通过扬声器泵入车内，但一些制造商也有兴趣让他们的电动汽车对外界产生噪音。

保时捷就是其中之一。其Taycan 电动运动轿车还提供声音套件。现代高性能电动 SUV Ioniq 5 N的驾驶员可以从一系列不同的声音配置中进行选择，这些声音配置模仿了换档时的隆隆声——尽管它只有一个档位。以其雷鸣般的 V8 动力肌肉车而闻名的道奇公司展示了一款几乎与喷气发动机一样响亮的电动概念车。

新款 Macan 对于保时捷及其所属的大众汽车集团来说非常重要。这款小型 SUV 是保时捷最畅销的车型之一，即将推出的车型首次采用了大众集团的高级平台电动架构，该架构将为保时捷和奥迪未来的电动汽车提供支撑。所有的目光都将集中在 Macan 上，看看该平台在大众各种软件故障和延迟之后如何运作。

这不仅仅是让它发挥作用。它还可以让客户兴奋并保证人们的安全，这就是假排气的用武之地。它们不仅使电动汽车更具娱乐性，还可以挽救您的生命。

2022 年的一项研究比较了行人对迎面而来的电动和汽油动力车辆的反应。研究发现，当电动汽车加速驶向他们时，人们对碰撞时间的判断要差得多。也许让电动汽车的声音更大一些、更熟悉一些会有所帮助。