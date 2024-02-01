印尼科技巨头 GoTo 宣布，TikTok 已正式完成去年 12 月宣布的交易，斥资 8.4 亿美元收购 GoTo 电商子公司 Tokopedia 的 75.01% 股份。

通过这笔交易，TikTok Shop 印尼业务与 Tokopedia 即日起将正式合并，合并后的 PT Tokopedia 实体将由 TikTok 控股，TikTok 承诺对 PT Tokopedia 长期投资超 15 亿美元。

GoTo 首席执行官帕特里克·瓦卢霍（Patrick Walujo）表示：“今天标志着与 TikTok 合作关系的完成，这将为印尼和当地中小微企业带来益处。”

据此前报道，双方曾在去年 12 月宣布达成战略合作，此前因为当地政策而一度告别印尼市场的 TikTok 电商业务，也在 12 月 12 日的“印尼网购日”重新上线。

印尼贸易副部长杰里·桑布阿加曾表示，只要遵守印尼适用的法规和程序，TikTok 就可以自由地与任何电子商务平台合作。

2023 年 9 月下旬，印尼贸易部部长祖尔基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan）表示：“必须将社交媒体和电子商务分离，这样算法就不会完全受到控制，可以防止个人数据被商业利用。”