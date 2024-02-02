苹果日前宣布，Vision Pro 发售当天将有超过 600 款专门为该头显打造的空间应用，该头显于本周五在美国上市。

这些针对 Vision Pro 优化的应用包括 Airmail、Box、CARROT Weather、Disney+、Fantastical、Facades、JigSpace、MUBI、Night Sky、OmniPlan 4、Parcel、PCalc、Red Bull TV、Sky Guide、Tides、Webex、Zoom 等等。微软 365 套件中的 Excel、PowerPoint、Teams 和 Word 等应用也原生支持 visionOS。

苹果称，这些应用充分利用了 Vision Pro 独特的功能，包括无限扩展的虚拟屏幕、直观的三维用户界面以及眼睛、手势和语音交互等，将彻底改变人们在娱乐、办公等领域的交互方式。Vision Pro 为用户打造了一个无拘无束的虚拟空间，打破了传统显示屏的限制。用户可以通过直观的三维界面，通过眼睛、手势和语音进行交互。无论是沉浸式观影、协同创作还是虚拟旅行，Vision Pro 都能提供前所未有的体验。

PGA Tour Vision 就是其中一款应用，PGA TOUR 资深数字运营副总裁 Scott Gutterman 表示：“通过苹果 Vision Pro 和空间计算的力量，我们能够提供一种创新的沉浸式体验，让高尔夫爱好者近距离感受职业高尔夫赛事的魅力。PGA TOUR Vision 是专为苹果 Vision Pro 开发的首款高尔夫应用，无论身在何处，球迷都能够仿佛置身于世界著名球场，比如圆石滩和 TPC Sawgrass 球场。”

NBA 应用也登陆了 Vision Pro 平台，球迷可以同时观看多达五场不同的比赛直播，并查看比分和数据。

HBO 董事长 Casey Bloys 补充道：“通过专为苹果 Vision Pro 开发的 Max 应用，粉丝可以将自己的空间变成铁王座大厅，沉浸式体验《权力的游戏》经典场景。精美的塔格利安王朝装饰会让粉丝感觉仿佛置身于该王朝统治时期的维斯特洛，沉浸式观看 Max 应用提供的节目内容。”

此外，超过一百万兼容 iOS 和 iPadOS 的应用也将自动在 Vision Pro 上市时提供。