根据 data.ai 发布的报告，2023 年全球移动应用下载量达到 918 亿次，较 2022 年保持持平。泛娱乐、购物与工具领域依旧是最热门非游戏应用市场。随着更多用户订阅习惯的养成以及产品变现策略的不断尝试，包括Google、字节跳动、Disney等知名公司均实现显著收入增长。

2023 年共 7 家公司应用产品全球累计营收突破 10 亿美元，依次为Google、字节跳动、Disney、Match Group、Warner Bros. Discovery、Amazon 以及腾讯。美国公司依旧主导全球移动应用市场，占据收入 Top 20 公司超 5 成席位。除字节跳动、腾讯，中国发行商百度与欢聚集团同样成功入围全球发行商收入排行前二十。

Meta与Google继续稳坐全球应用下载量排行的前两位，排名第三位的字节跳动则不断拉近与其距离。这三家公司也是 2023 年唯一的三家旗下应用累计下载量突破 10 亿的公司。在应用发行商下载量排名 Top 10 中，来自美国与中国的名字平分秋色，各占一半，行业分布社交媒体、商务、购物以及健身与健康。值得一提的是，凭借旗下电商应用 Temu 全球快速扩张，中国电商公司拼多多首次成功跻身全球发行商下载量排名前二十（位列第 16 名）。

2023 年全球用户支出突破 1 亿美元的非游戏应用共 69 款，其中有 5 款来自谷歌，它们分别是 YouTube、Google One、YouTube Music、Google Photos 以及 Fitbit 。Amazon 则是头部发行商中拥有 1 亿美元里程碑产品第二多的公司，有声书应用 Audible 成为其用户支出贡献最大的产品。中国发行商字节跳动短视频应用 TikTok 力压其它产品成为应用内购收入表现最好的非游戏应用，年收入高达惊人的 40 亿美元，生命周期累积营收则顺利突破 100 亿美元。Google旗下 YouTube 、Google One，Disney旗下 Disney+ ，Match Group旗下 Tinder 以及Warner Bros. Discovery 旗下 Max 为第二梯队，年用户支出超过 10 亿美元。

Google 同样是拥有下载量突破 1 亿应用最多的头部发行商，包括 YouTube、Google 等共 7 款应用。Meta 以 6 款屈居第 2 位，其中微博客应用 Threads 为首次实现该成绩。字节跳动发行的短视频应用 TikTok 与 视频编辑应用 CapCut 则是中国发行商发行的在 2023 年下载量最高的两款应用，下载量分别突破 8.5 亿和 6 亿。在 49 款全球年度下载量突破 1 亿次的应用中，社交媒体应用最多为 11 款，效用与效率和娱乐应用各 9 款，购物应用为 8 款，图片与视频应用为 4 款。ChatGPT 是唯一一款年下载量超过 1 亿的人工智能聊天机器人应用。