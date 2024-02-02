音乐版权巨头环球音乐近日宣布与 TikTok 谈判破裂，不再续签授权协议。双方合作已于 1 月 31 日到期，包括著名歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）在内的环球音乐旗下音乐人的作品不再在 TikTok 平台上可用。

大型音乐公司每年可从流媒体服务和社交媒体网站支付的版税中赚取数十亿美元。双方通常每隔几年重新谈判一次这些合同。

环球音乐是控制全球三分之一音乐版权的行业巨头。金融时报援引知情人士消息称，环球音乐过去一年一直在与 TikTok 进行紧张的版权合约续签谈判。

环球音乐本周二（1 月 30 日）发布新闻稿称：“随着我们的谈判继续进行，TikTok 试图胁迫我们接受一项价值低于前一笔交易的合同，这远低于公平的市场价值，也没有反映出他们的指数级增长。”环球音乐还表示，TikTok 对 AI 生成内容版权、针对艺术家仇恨言论等问题的处理不积极，也是未能达成续约的重要原因。

TikTok 就此回应表示：“令人难过和失望的是，环球音乐集团将自己的贪婪置于艺术家和词曲作者的利益之上。环球音乐发表了错误的观点和言论。事实上，他们选择了放弃一个拥有超过十亿用户的平台所提供的强大支持，而这个平台正是他们免费宣传和发掘人才的工具。”