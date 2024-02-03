瑞典领先的道路安全企业 TMA Bolaget AB 最近为其车队添加了两辆全电动梅赛德斯-奔驰 eEconic专用车。这些专用车辆被称为 TMA 车辆，配备了移动冲击吸收器（也称为 TMA 或车载减震器），例如用于保护短期建筑工地的安全。车载衰减器可以在发生碰撞时保护所有相关方。

两台 eEconic 由 Vicky Teknik 配备，该公司在 TMA 机身方面拥有多年的经验。这些车辆配备了一个独立的电池系统，容量约为。每次充电可运行 20 小时，并配有额外的太阳能电池。

eEconic 基于久经考验的 Econic，专门开发为城市环境中本地二氧化碳中性使用的全电动替代品。迄今为止，它主要用于废物管理，现在将成为瑞典 TMA 业务的一部分。

eEconic 的技术核心是驱动装置——带有两个集成电动机和一个两速变速器的电动车轴。eEconic配备三个电池组，总装机容量为336kWh 。使用 400A 160kW 充电器，电池可在 75 分钟内从 20% 充电至 80%。

两款液冷电机均可产生 330 kW 的连续输出以及 400 kW 的顶级性能。此外，在有远见的情况下行驶时，可以通过能量回收来回收电能，这是一个很大的优势，尤其是在垃圾收集的走走停停的操作中。