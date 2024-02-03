再过几个月，MINI Aceman将首次向公众展示。该车型专门配备了全电动传动系统，通过一款极具吸引力的新车型扩展了 MINI 系列。

凭借灵活的驾驶动力和品牌特有的比例，这款跨界车型结合了两款最成功的 MINI 车型 MINI Cooper 和 MINI Countryman 的特点，创造了一种全新的车辆概念。全新MINI Aceman将于今年4月在北京车展上亮相。

在批量生产过程中，新车型目前必须在沙漠公路的极高温度下证明自己的性能。MINI Aceman 的长度为 4,075 毫米，宽度为 1,754 毫米，高度为 1,495 毫米，介于 MINI Cooper 和 MINI Countryman 之间。全新全电动 MINI 系列中的第三款独立车型配备四门和一个大尾门。其内部可容纳五名乘客。

继MINI Aceman成功完成北极圈测试后，这款跨界车型即将在强烈阳光和高温的沙漠中完成最终测试。除了驾驶动力和驾驶舒适性等经典功能外，测试团队还重点关注电动汽车的苛刻要求。为此，电池、驱动和控制设备的空调、充电和冷却在尘土飞扬的沙漠中进行了高达 50 摄氏度的严格测试。

新款 MINI Aceman 将仅提供纯电动版本。其电池容量为54.2kWh。得益于纯电动驱动概念，敏捷的 MINI 跨界车在道路上占用的空间很小，但提供了高水平的舒适性和多功能性。

新开发车型的设计符合该品牌的基本原则：充足的内部空间、最小的外部尺寸、敏捷的驾驶特性和效率。这背后是具有短悬垂的功能性两箱设计。这为五名乘客和行李在最小的占地面积上创造了最大的空间。