Polestar 4现已在欧洲和澳大利亚正式发售。2023 年底在中国开始生产并首次交付后，将开始在线销售，在英国的道路起售价为 59,990 英镑。计划于 2024 年中期开始生产，首批交付预计于 8 月开始。

Polestar 4 将轿跑车的空气动力学性能和 SUV 的空间转变为新一代 SUV 轿跑车。首次在 Polestar 概念车上看到的设计线索被运用到迄今为止最快的 Polestar 量产车中。Polestar 4在尺寸和价格上定位于Polestar 2和Polestar 3之间。

Polestar 4是一款基于吉利控股开发的优质可持续体验架构（SEA）打造的D级SUV轿跑车，拥有庞大的车身和2,999毫米的长轴距。总长度为 4,840 毫米，宽度为 2,139 毫米，高度为 1,544 毫米。由此产生的宽敞的内部比例在后部尤为明显，乘客们被包裹在一个亲密的环境中，并配有电动倾斜座椅。受太阳系启发，可调节环境照明为车内增添了额外的维度，让驾乘者能够定制驾驶环境。

由于取消了后窗，标准的全长玻璃天窗延伸到后排乘员的头部之外，创造了真正独特的内部氛围。辅助媒体和气候控制屏幕安装在前排座椅之间，以便后排乘客进行控制。

后视镜被高清屏幕取代，显示来自车顶后置摄像头的实时反馈，从而实现比大多数现代汽车更广阔的视野。如果需要，可以停用数字信号，以便驾驶员能够看到后排乘员。

内饰及其材料的设计围绕“软科技”主题，从时尚和运动服装行业汲取灵感。Polestar 4 的颜色和材料选择探索了 Polestar 的新执行方式，包括新的外观颜色 Storm 和 Electron，以及独特的新内饰颜色 Mist。标准车辆规格很高，还提供额外的套件，以添加特定的选项来增强整体享受。Plus Pack 包括舒适性和技术升级，Pro Pack 增加了 21 英寸车轮和微妙的设计细节。除了 Plus Pack 之外，还可以指定 Nappa 升级版，其中包括具有通风和按摩功能的受动物福利保护的 Nappa 皮革内饰、前排座椅的附加头枕扬声器和后排舒适头枕。

Pilot Pack 包括 Pilot Assist 及其扩展功能。性能包增强了长续航双电机版本的性能外观和驾驶体验，配备 22 英寸车轮、4 活塞 Brembo 制动器、Polestar 工程性能底盘调校以及制动器、安全带和阀盖的瑞典金色细节。