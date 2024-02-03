沃尔沃卡车正在推出首款仅采用电力驱动开发的卡车车型。FM Low Entry 是一款针对城市地区安全高效驾驶而优化的电动卡车，具有重载能力和出色的驾驶员视野。

随着越来越多的城市致力于通过降低排放水平来改善城市环境，对能够满足这些新客户要求的零废气排放卡车的需求迅速增长。

沃尔沃卡车公司电动卡车计划的最新成员——沃尔沃 FM 低入口——是一款专为处理城市地区各种运输任务而开发的重型卡车。这也是沃尔沃开发的第一款仅采用电力驱动的卡车车型。沃尔沃 FM 低入口车用途广泛，可满足各种运输任务的特定要求，例如废物管理、配送和施工。

该卡车是基于沃尔沃著名的FM车型打造的。宽敞的驾驶室已降低并前移，低脚背和平地板方便进出卡车。这些设计特点为繁忙城市地区的驾驶员创造了符合人体工程学、舒适且高效的工作环境。

新款 FM Low Entry 最初将在欧洲销售，包括土耳其和韩国。销售将于 2024 年第一季度开始，生产将于 2024 年第二季度开始。

凭借这款新型全电动城市卡车，沃尔沃目前其产品系列中共有八种电动卡车型号。2019年，沃尔沃卡车成为全球第一家开始批量生产重型电动卡车的制造商，该公司的目标是到2030年全球新沃尔沃卡车销量的50%为电动卡车。