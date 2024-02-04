MG英国汽车的全电动掀背车MG4 SE长续航版荣获行业领先的欧洲排放评估计划Green NCAP最高评价。

Green NCAP 是一项独立倡议，旨在衡量汽车在现实条件下的效率、排放​​和环境影响。该组织旨在促进清洁和节能汽车的发展，以改善我们呼吸的空气质量并减少全球变暖。

作为一款纯电动车型，MG4 EV SE长续航版在实验室和道路测试的清洁空气测试中均获得满分，清洁空气指数评分为10/10。在能效测试中，MG4 EV SE Long Range 在 4 个类别中的 3 个类别中被评为“良好”（最高排名），总分为 9.2/10。

同样，MG4 EV SE Long Range 在温室气体测试中也取得了出色的成绩，冷热测试均得分 10/10，总体得分 9.4/10。

MG 英国汽车商务总监 Guy Pigounakis 表示：“自 2022 年作为 MG 首款全电动掀背车推出以来，MG4 EV 已经为成千上万的客户提供了可持续、零排放的驾驶体验。我们将继续为客户提供驾驶乐趣的汽车，同时与 Green NCAP 等主要组织一起达到高标准。”

MG4 EV 是 2023 年销量第二高的电动汽车，为客户提供时尚、实用和卓越的价值，并赢得了 30 多项主要奖项，其中包括令人印象深刻的 9 项“年度汽车”称号。